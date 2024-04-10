До України приїхав новий міністр оборони Литви: провів зустріч із Зеленським

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прибув до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило видання LRT.

"Візит уже в самому розпалі. У мене була ділова, хороша зустріч, будемо працювати далі. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще більше збільшити", — сказав посадовець.

Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотних літальних апаратів та коаліції з розмінування.

За словами міністра, у межах трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро вже виділено 84 мільйони євро — на 20 мільйонів євро більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми БПЛА, де ми започаткуємо власну індустрію, нам потрібно лише організувати свою правову базу, і ми будемо постачати українцям дрони, які потім будуть тестуватися та проходити на полі бою", — додав глава МО.

Це перший візит Кащюнаса до України на посаді міністра оборони Литви.

Своєю чергою Зеленський подякував за всебічну допомогу й наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

"Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", — підкреслив президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.