НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До України приїхав новий міністр оборони Литви: провів зустріч із Зеленським
ЛитваЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаСвітПолітика

До України приїхав новий міністр оборони Литви: провів зустріч із Зеленським

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський і Кащюнас
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом . Фото: ОПУ

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прибув до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило видання LRT.

"Візит уже в самому розпалі. У мене була ділова, хороша зустріч, будемо працювати далі. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще більше збільшити", — сказав посадовець.

Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотних літальних апаратів та коаліції з розмінування.

За словами міністра, у межах трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро вже виділено 84 мільйони євро — на 20 мільйонів євро більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми БПЛА, де ми започаткуємо власну індустрію, нам потрібно лише організувати свою правову базу, і ми будемо постачати українцям дрони, які потім будуть тестуватися та проходити на полі бою", — додав глава МО.

Це перший візит Кащюнаса до України на посаді міністра оборони Литви.

Своєю чергою Зеленський подякував за всебічну допомогу й наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

"Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", — підкреслив президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Rheinmetall
Rheinmetall у Литві побудує завод з виробництва снарядів
У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому
У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому
Прапор Литви
До Литви почали прибувати німецькі військові для зміцнення кордонів НАТО
Литва
"На тлі розгортання сил союзників по НАТО". Литва запропонує Латвії будівлю спільного військового полігону — Кащюнас
На початок