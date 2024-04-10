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Зеленський застеріг світ від ідеї замороження війни Росії проти України: "Це час для Путіна"
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Зеленський застеріг світ від ідеї замороження війни Росії проти України: "Це час для Путіна"

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський застеріг Захід від ідеї замороження війни РФ проти України, пояснивши, що такий перебіг подій дасть можливість Кремлю підготуватися до нового наступу.

Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.

Зеленський зазначив, що "звичайно, деякі люди будуть щасливі, а світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять".

Однак, підкреслив президент, "це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку".

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", — наголосив глава держави.

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