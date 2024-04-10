Президент Володимир Зеленський застеріг Захід від ідеї замороження війни РФ проти України, пояснивши, що такий перебіг подій дасть можливість Кремлю підготуватися до нового наступу.

Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.

Зеленський зазначив, що "звичайно, деякі люди будуть щасливі, а світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять".

Однак, підкреслив президент, "це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку".

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", — наголосив глава держави.