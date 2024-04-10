Регіонала Лук’янова затримали у лютому, а зараз він фактично на волі — ЗМІ

Колишнього народного депутата, регіонала Владислава Лук’янова, підозрюваного у виправданні збройної агресії РФ, затримали не 10 квітня, а ще у лютому. Суд відправив його під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета.

Про це повідомляє Watchers з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури.

За її словами, затримання Лук'янова поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині, звідки він, за даними СБУ, намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку, відбулось у лютому.

Соломʼянський райсуд Києва 27 лютого обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту без носіння електронного браслета.

СБУ повідомила про затримання 10 квітня. Видання зазначає, що поява інформації сьогодні може бути пов’язана зі скандалом довкола очільника Департаменту кібербпезки СБУ Іллі Вітюка, адже у повідомлення СБУ про затримання Лук’янова вказано, що саме "кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів".

У чому підозрюють Лук'янова

Слідство встановило, що з 1 червня 2022 року по 29 березня 2023 року Лук’янов у чаті обмеженого кола учасників месенджера Telegram надсилав іншому користувачу дописи, які містять текст російською мовою та розміщені на російських сайтах.

Крім цього, з 7 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року він також пересилав у Телеграмі дописи з пропагандистських російських ресурсів.

Експерти встановили: у пересланих дописах міститься виправдовування збройної агресії РФ. Зокрема, наративи пропагандистського характеру, демонстрація автором позиції солідарності з діями РФ, використання мовних маркерів (фейків / кліше), повʼязаних з російсько-українською війною та таких, які корелюють з російським пропагандистським медіадискурсом.

Лукʼянову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ зазначили, що також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Адже у дописі про його затримання йдеться про те, що він зареєстрував інтернет-провайдер на окупованій території і надавав доступ до даних, які проходили через його обладнання російським спецслужбам, а також платив податки до РФ.

Прокуратура в суді клопотала про цілодобовий домашній арешт для екснардепа, оскільки інкримінований йому злочин не належить до категорії тяжких за законом. Суд в результаті відправив Лукʼянова під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета. Наразі прокуратура оскаржує цей запобіжний захід в апеляції Києва.

Видання зазначає, що у підозрі Лук’янова на цей момент відсутні відповідні статті Кримінального кодексу, які могли б кваліфікувати такі його дії. Наслідком цього і став такий м’який запобіжний захід.

Раніше 10 квітня СБУ повідомила про затримання колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв російській збройній агресії. Ексрегіонал намагався втекти з України. В Службі безпеки не вказали ім'я затриманого, але за словами джерел Суспільного у правоохоронних органах, затримано ексрегіонала Владислава Лук'янова.