СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова при спробі втечі за кордон

Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв російській збройній агресії. Ексрегіонал намагався втекти з України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", — йдеться у повідомленні.

У СБУ поінформували, що у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини області депутат пішов на співпрацю з окупантами і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. При цьому він сам переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією у віддаленому режимі.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді "податків" та "зборів". Тим самим депутат фінансував військово-промисловий комплекс РФ та її окупаційні угруповання, які воюють проти України. Також зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон", — йдеться у повідомленні. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій. Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

В Службі безпеки не вказують про кого саме йдеться, але за словами джерел Суспільного у правоохоронних органах, затримано ексрегіонала Владислава Лук'янова.

Протягом 1998-2006 років Владислав Лук'янов був депутатом Донецької обласної Ради. З 2006 року — народний депутат V, VI та VII скликань фракції "Партія регіонів". У листопаді 2020-го Лук'янов пройшов до Міської ради Бахмуту на Донеччині. Він також підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України.