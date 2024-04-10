СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова при спробі втечі за кордон

Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який сприяв російській збройній агресії. Ексрегіонал намагався втекти з України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", — йдеться у повідомленні.
У СБУ поінформували, що у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини області депутат пішов на співпрацю з окупантами і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. При цьому він сам переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією у віддаленому режимі.
"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді "податків" та "зборів". Тим самим депутат фінансував військово-промисловий комплекс РФ та її окупаційні угруповання, які воюють проти України. Також зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон", — йдеться у повідомленні. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій. Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.
В Службі безпеки не вказують про кого саме йдеться, але за словами джерел Суспільного у правоохоронних органах, затримано ексрегіонала Владислава Лук'янова.
Протягом 1998-2006 років Владислав Лук'янов був депутатом Донецької обласної Ради. З 2006 року — народний депутат V, VI та VII скликань фракції "Партія регіонів". У листопаді 2020-го Лук'янов пройшов до Міської ради Бахмуту на Донеччині. Він також підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України.