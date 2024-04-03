В "українській кризі" не повинно бути переможців і переможених — МЗС Китаю

Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, передає Укрінформ.

Зауваживши, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну — ред.) послідовна, чітка і прозора, Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення "кризи", тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", — сказав речник МЗС.

Ван зазначив, що Китай не передавав жодній стороні зброю чи військове обладнання, тому не варто дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією. "Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", — заявив він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.