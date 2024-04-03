НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В "українській кризі" не повинно бути переможців і переможених — МЗС Китаю
КИТАЙРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

В "українській кризі" не повинно бути переможців і переможених — МЗС Китаю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пекін
Столиця Китаю Пекін. Столиця Китаю Пекін, ілюстративне фото: AP

Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, передає Укрінформ.

Зауваживши, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну — ред.) послідовна, чітка і прозора, Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення "кризи", тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", — сказав речник МЗС.

Ван зазначив, що Китай не передавав жодній стороні зброю чи військове обладнання, тому не варто дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією. "Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", — заявив він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Прапор США
Уряд США розширив обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю
Виступ на радіо
У Гонконгу закрилось американське "Радіо Вільна Азія": що відомо
Нафта, танкер
Китай, ОАЕ, Туреччина посилюють контроль за банками, які ведуть операції з РФ — Reuters
Кетрін принцеса Уельська Кейт Мідлтон
Принцесу Кейт тролили в соцмережах, бо вона не розповідала про свій стан. Хто це міг робити
На початок