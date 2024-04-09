КАБів більше, обстрілів більше, будемо розширювати зону примусової евакуації дітей на Донеччині — начальник ОВА

Російська армія частіше почала завдати ударів по населених пунктах Донецької області керованими авіабомбами, загалом кількість обстрілів в регіонів більшає.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

""Останнім часом ворог частіше використовує керовані авіабомби. Це КАБ-250, КАБ-500. Жодних військових об’єктів там, куди скидає авіабомби ворог, не було і немає. Ворог вбиває мирне населення Донеччини і намагається нас залякати. Ворог кожного дня намагається прорвати лінію оборони майже по всій лінії фронту".

Очільник ОВА наголосив на тому, що дітей з населених пунктів, які на лінії фронту евакують, зокрема і в примусовий спосіб

"Майже всіх діточок з лінії фронту ми вивезли. І зона евакуації примусової буде розширятися. Тому що ворог з кожним днем надає все більше і більше обстрілів по Донецькій області".

Крім того, Філашкін додав, що в місті Часів Яр лишають 739 людей, які "не бажають виїжджати", наразі дістатися до міста "дуже складно", проте гуманітарну допомогу в місто завозять.