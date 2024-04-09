10 квітня — 777 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова при спробі втечі за кордон.
- Комітет ВР з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
- Із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію через 36 місяців служби.
- Ввечері війська РФ атакували ракетами, ймовірно, Х-59, Одещину. Є влучання по території інфраструктурного об’єкту.
КАБів більше, обстрілів більше, будемо розширювати зону примусової евакуації дітей на Донеччині — начальник ОВА
Російська армія частіше почала завдати ударів по населених пунктах Донецької області керованими авіабомбами, загалом кількість обстрілів в регіонів більшає.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.
""Останнім часом ворог частіше використовує керовані авіабомби. Це КАБ-250, КАБ-500. Жодних військових об’єктів там, куди скидає авіабомби ворог, не було і немає. Ворог вбиває мирне населення Донеччини і намагається нас залякати. Ворог кожного дня намагається прорвати лінію оборони майже по всій лінії фронту".
Очільник ОВА наголосив на тому, що дітей з населених пунктів, які на лінії фронту евакують, зокрема і в примусовий спосіб
"Майже всіх діточок з лінії фронту ми вивезли. І зона евакуації примусової буде розширятися. Тому що ворог з кожним днем надає все більше і більше обстрілів по Донецькій області".
Крім того, Філашкін додав, що в місті Часів Яр лишають 739 людей, які "не бажають виїжджати", наразі дістатися до міста "дуже складно", проте гуманітарну допомогу в місто завозять.
Дипломатія "Петріотів" у повному розпалі — Кулеба
Україна знає, де знає, де знаходяться системи "Patriot" і працює на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив за підсумками телефонної розмови з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, передає пресслужба МЗС.
Зазначається, що дипломати обговорили кроки, які були зроблені на виконання доручення президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО "Patriot" для України.
Боррель своєю чергою поінформував свого колегу стосовно кроків, зроблених ЄС.
Зеленський провів нараду щодо ракетної програми та поговорив з низкою міжнародних партнерів
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ракетної програми України та заявив, що є потрібні результати в української "оборонки".
Про це він розповів під час вечірнього звернення 10 квітня.
"Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати", — сказав Зеленський.
Також президент сьогодні зустрівся з керівницею Міжнародної організації з міграці Емі Поуп: обговорили проєкти допомоги нашим людям, які втратили житло, програму будівництва укриттів для шкіл, програми сприяння переселенцям, які засновують підприємства та створюють робочі місця тощо.
Крім того, Зеленський провів розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом та поговорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію
Генеральний штаб і Міністерство оборони України найближчим часом почнуть розробляти законопроєкт про демобілізацію і цей процес може тривати кілька місяців.
Про це у коментарі Суспільному сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
"Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроєкт. Вочевидь, цей процес займе якийсь час, кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні, з іншого — права військовослужбовців, про які, вочевидь, дбають всі відповідні установи", — сказав він.
За словами речника, найближчим часом Генштаб і Міноборони спільно почнуть роботу над законопроєктом про демобілізацію.
"Будуть консультації відповідні, будуть залучені відповідні групи. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроєкт найближчим часом", — сказав Лазуткін.
Він зазначив, що зараз ситуація дуже непроста, і реагувати на неї потрібно.
"Це виклики, які сьогодні стоять перед українською армією, перед Збройними силами, перед силами оборони, перед усіма, хто залучений до того, аби стримати ворога і в перспективі звільнити українські території", — сказав речник МОУ.
На Кіровоградщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО: є руйнування, люди не травмовані
Під час повітряної тривоги ввечері 10 квітня в Олександрійському районі Кіровоградської області працювала система протиповітряної оборони. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
На Донеччині протягом дня від російських обстрілів поранення дістали двоє людей
Протягом дня від російських обстрілів на Донеччині дістали поранення двоє людей, у місті Красногорівка та селі Новоселівка Перша. Про це Суспільному Донбас повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"10 квітня 2024 року зранку армія РФ здійснила артилерійський обстріл села Новоселівка Перша Покровського району. Внаслідок чого зазнала поранення 59-річна жінка", повідомила Анастасія Мєдвєдєва.
Також за даними речниці, о 12:00 російські війська завдали чергового удару по місту Красногорівка. Поранення дістав чоловік 75 років.
За вказаними фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України. (порушення законів і звичаїв війни).
На окупованих територіях півдня України досі діють російські катівні — Барієв
На окупованих територіях півдня України Росія продовжує незаконно утримувати місцевих жителів у катівнях. Вони також є у Скадовському і Генічеському районах.
Про це повідомив голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Ескендер Барієв в етері "Новини Приазов’я".
"Дві катівні в Скадовському районі, є в Генічеському районі — в самому Генічеську на базі 14-го училища в підвалі зробили катівню. Там вони і катують людей, і масово до 300 людей збирають та "перевиховують", – зазначив він.
Також Барієв розповів про ситуацію з Одрадівкою Новотроїцької громади Генічеського району на Херсонщині, де окупанти теж незаконно позбавляють волі цивільних людей.
"В першу чергу, туди вони привозять тих, кого насильно викрадають чи затримують із Каховського району. Там вони облаштували цю катівню в підвалі будинку культури Одрадівки. Сам по собі підвал дуже великий, там багато кімнат, де вони катують людей і намагаються примушувати до співпраці", – додав Барієв.
Він повідомив, що катівні є і в інших районах лівобережної Херсонщини, а також на окупованій частині Запорізької області. Барієв розповів про подібні місця незаконного утримання громадян в Енергодарі, а також в школі в селі Великі Копані Херсонської області, де людей піддають тортурам у спортзалі закладу.
"У Новій Каховці на базі 17-го училища в підвалі також створили катівню", – додав правозахисник.
Четверо людей загинули внаслідок удару по Одеському району
Четверо людей загинули, зокрема 10-річна дівчинка, через атаку РФ по Одеському району. Ще семеро людей отримали поранення, одному чоловіку ампутували ноги, його рятують лікарі, повідомив керівник ОВА Кіпер.
Одещину обстріляли балістичними ракетами, попередньо «Іскандер-М». Пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
У Запорізькій області знищили крилату ракету — ПК "Схід"
У Запорізькій області військові повітряного командування "Схід" знищили крилату ракету РФ. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомили на Facebook-сторінці ПК "Схід".
У командуванні "Схід" зазначили, що оборонці, ймовірно, знищили крилату ракету типу "Іскандер К".
Понад 1,5 мільйона гривень виплатять постраждалим від ракетного удару біля Полтави
Під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради 10 квітня ухвалили розмір грошової допомоги для постраждалих внаслідок ракетного удару по Супрунівці. Стосується це тих, зокрема, чиє житло постраждало, хто травмувався.
Про це із засідання виконкому повідомила кореспондентка Суспільного. За це рішення проголосували усі 12 людей.
Загалом з бюджету громади виплатять 1 590 000 гривень. Зокрема:
- по 10 тисяч гривень виплатять 136 людям, чиї помешкання зазнали руйнувань;
- по 20 тисяч – дев'ятеро місцевих, які зверталися у лікарні;
- 50 тисяч гривень отримають рідні загиблої.
За словами секретаря міськради Катерини Ямщикової, це мінімальна підтримка: "Після чіткого визначення збитків буде ще допомога. У нас буде категорійність у залежності від ступеня збитків. І це не одноразова допомога у плані, що вона остання. Неостання".
Британська компанія ремонтуватиме гармати L119 в Україні
Компанія BAE Systems уклала контракт з урядом Великої Британії на технічне обслуговування і ремонт легкої гармати L119, який буде відбуватися на місці використання зброї — в Україні.
Підписання відбулося у Києві в межах візиту другої британської торговельної місії, повідомила журналістка Суспільного.
За словами представників компанії, це перша частина угоди, яку Британія збирається розширити, аби включити в контракт більше можливостей для ремонту озброєнь, які використовують українські військові.
"Головне, чому це важливо для України — це британське обладнання, яке ремонтується британськими компаніями за кошти британського уряду, однак тут, в Україні, що робить його швидшим, ефективнішим", — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Наразі мовиться про ремонт та обслуговування легкої гармати L119, яку виготовляє ВАЕ Systems, однак згодом перелік може бути розширено: нині ЗСУ застосовують на полі бою 17 різних систем озброєнь, які виробляє компанія. Серед них — гаубиці M777 та БМП CV90.
Керівна директорка з розвитку бізнесу ВАЕ Габбі Костіган вказала, що компанія продовжить співпрацю з українськими партнерами AMS Integrated Solutions, які вже обслуговують транспортні засоби через угоду з урядом Британії — в Україні.
Кораблів окупантів в Криму залишилось небагато — OSINT-аналітик
Майже всі важливі та боєздатні кораблі окупанти вивели з бази Чорноморського флоту, яка розташована у Севастополі, до Новоросійська. Про це 9 квітня повідомив OSINT-аналітик MT Anderson в X (колишній Twitter).
Він опублікував супутникові знімки, які були зроблені 6 квітня. В Севастополі залишився єдиний малий ракетний корабель "Циклон", який є носієм крилатих ракет "Калібр", однак жодного разу ними не стріляв. В порту в Феодосії їх не було виявлено.
Україна та Британія уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці: що відомо
Уряди України та Великої Британії уклали рамкову угоду в галузі оборонної співпраці, яка спрямована на зміцнення довгострокового партнерства між державами.
Підписання відбулося у Києві під час візиту другої британської торговельної місії, повідомила журналістка Суспільного.
Деталей договору наразі не розголошують з міркувань безпеки. Однак, як зазначив міністр торгової політики Британії Грег Хендс, Лондон "прагне переконатися, що рамкова угода про оборону принесе реальні практичні переваги для України на полі бою, а також для майбутнього — українській економіці".
Своєю чергою глава Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Британія вже багато разів підтверджувала своє лідерство, будучи однією з перших держав, які підтримали Україну.
"Британська компанія — з великих компаній — була першою, яка відкрила офіс в Україні та почала свою роботу. Британія стала першою державою, яка підписала міждержавну безпекову угоду, в якій був блок про співробітництво в оборонці", — наголосив посадовець.
За словами Камишіна, нова рамкова угода має допомогти "не лише Україні, а й британській оборонній індустрії".
Директор з питань озброєнь Британії Енді Старт нагадав, що Лондон від початку повномасштабного вторгнення надав Києву підтримку на суму понад 12 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 14,8 мільярда доларів), а також натренував 60 тисяч українських бійців, включно з наданням їм необхідного озброєння.
"Тепер ми розуміємо, що нам потрібно зробити крок назустріч до партнерства з українською оборонною промисловістю, щоб вона була здатною швидше реагувати та підтримувати економіку України. А також створювати довгострокові стратегічні партнерства, де британські підприємства можуть не лише робити свій внесок, аби задовольнити потреби України, але також можуть допомогти українським підприємствам експортувати свою продукцію по всьому світу", — наголосив Старт.
На його думку, Україна наразі "вчиться з неймовірною швидкістю тому, що бере участь у конфлікті, який сповнений інновацій" і має можливість поділитися цим досвідом.
"Мета на перспективу полягає в тому, щоб зробити більше на потужностях місцевої української промисловості, і я сподіваюся побачити більше цього в цьому році, особливо щодо дронів у нових партнерствах і розширення наших можливостей. Але це також і про довгострокову перспективу. Мовиться про те, щоб дозволити нам разом розробляти складнішу, досконалішу військову техніку, яка знадобиться Україні не лише під час війни, а й для підтримки стримування в мирний час", — додав британець.
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Липців на Харківщині зросла до трьох: окрім 14-річної дівчинки також загинули жінки 43 та 59 років, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Розбір завалів триває.
Україна у квітні отримає від ЄК €1,5 млрд допомоги
Україна в березні отримала від Європейського союзу 4,5 млрд євро в рамках проміжного фінансування. У квітні Київ отримає другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Сьогодні члени Керівного комітету та учасники Міжвідомчої платформи координації донорів в Україні вперше зустрілися в Києві.У цій дев’ятій зустрічі взяли участь Україна, країни G7, а також Республіка Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція, а також спостерігачі з Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Іспанії, Бельгії, Фінляндії та Швейцарії.
На засіданні Європейська комісія поінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні в березні 4,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Ці кошти дозволяють фінансувати функціонування держави, зокрема виплату зарплат бюджетникам, пенсій та надання основних державних послуг.
"Другий транш попереднього фінансування в розмірі 1,5 мільярда євро для України заплановано на квітень за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов", — ідеться в повідомленні.
До України приїхав новий міністр оборони Литви: провів зустріч із Зеленським
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас прибув до України та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання LRT.
"Візит уже в самому розпалі. У мене була ділова, конструктивна зустріч, будемо працювати далі. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще більше збільшити", — сказав посадовець.
Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотних літальних апаратів та коаліції з розмінування.
За словами міністра, у межах трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро вже виділено 84 мільйони євро — на 20 мільйонів євро більше, ніж планувалося.
"Я також представив ідею програми БПЛА, де ми започаткуємо власну індустрію, нам потрібно лише організувати свою правову базу, і ми будемо постачати українцям дрони, які потім будуть тестуватися і проходити на полі бою", — додав глава МО.
Це перший візит Кащюнаса до України на посаді міністра оборони.
МЗС України закликало світову спільноту засудити російські провокації на ЗАЕС
Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства закордонних справ України від 9 квітня.
"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, які цінують норми і принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС...", — йдеться в заяві.
Окрім цього в МЗС наголосили, що Російська Федерація "захопила, мілітаризувала та намагається вкрасти атомну станцію", чим створює загрозу для України, Європи та світу:
"Єдиним джерелом загроз для ЗАЕС були і залишаються протиправні і злочинні дії російських загарбників".
Швейцарія виділить понад $5,5 мільярда на підтримку України
"Швейцарія надає гуманітарну допомогу та підтримує економічний розвиток та довгострокове відновлення України з початку війни у лютому 2022 року. Відповідно до рішення Федеральної ради, прийнятого на засіданні 10 квітня, ця підтримка буде посилена протягом наступних 12 років. До 2036 року на ці цілі планується виділити 5 мільярдів швейцарських франків", — йдеться у пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.
До 2028 року буде виділено близько 1,5 мільярда швейцарських франків.
За оцінками Світового банку, кошти, необхідні для відновлення України, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків).
На сьогодні Швейцарія виділила близько 3 млрд швейцарських франків на підтримку України та людей, які постраждали від війни.
Росіяни вдарили по Харкову, під завалами можуть знаходитись люди
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди", — написав Синєгубов в Telegram.
Рада підтримала у першому читанні проєкт про мобілізацію засуджених
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
За його словами, за відповідний проєкт закону №11079-1 проголосував 281 нардеп. При цьому "проти" – 0 голосів, утримались 29, не голосували 36.
Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності за військові правопорушення
Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосували 254 народних депутати.
"По факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", — зазначив Железняк.
Документ передбачає штрафи за ухиляння, пункт щодо кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК прибрали, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність").
"Увага! Тільки що мені повідомили, що вчора комітет прибрав кримінальну відповідальність з цього законопроєкту 10379. Ця норма була, але вчора її вирішили все таки прибрати", – уточнив Гончаренко.
Понад 150 громадян Чехії воює проти російської армії на боці ЗСУ
Наразі понад 150 громадян Чехії отримали дозвіл на вступ до лав Збройних сил України від президента Петра Павла та його попередника Мілоша Земана. У майбутньому кількість чехів, які борються за Україну, може збільшитися, пише чеське видання CT24.
Зазначається, що Офіс чинного глави держави Петра Павела у співпраці з міністерствами хоче відкоригувати процес затвердження дозволів для громадян Чехії на участь у війні проти РФ на боці України, щоб зробити його більш гнучким.
Артбоєприпаси та дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Німеччина 10 квітня відзвітувала щодо нової військової допомоги для України. Зокрема було передано артилерійські боєприпаси та безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.
Як зазначається, до списку ввійшли:
- 6 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- 16 розвідувальних дронів Vector;
- 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;
- 30 комплектів засобів протидії безпілотникам;
- 70 інфрачервоних камер;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);
- 2 машини для розмінування WISENT 1;
- 11 мобільних систем розмінування;
- 3 мінні трали;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
- мільйон набоїв для стрілецької зброї;
- 5 тисяч детонаторів.
Мінцифра, Міноборони та розробники підписали меморандум про розвиток технології UA Drone ID — Федоров
Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум із Міноборони України та розробниками про розвиток технології UA Drone ID в DELTA. Перед цим оборонне відомство презентувало її державам-членам НАТО.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Міністр пояснив, що UA Drone ID — це функціонал в екосистемі DELTA, яка допоможе ідентифікувати "свої — чужі" дрони. За його словами, завдяки цьому є змога мінімізувати "дружній вогонь", зберегти більше безпілотників ЗСУ та краще проаналізувати їх використання.
Він додав, що технологію UA Drone ID вже протестували в бойових умовах з ударними БПЛА і вона точно підвищує ефективність і безпечність місій та дає краще розуміння ситуації на полі бою під час виконання військових завдань.
Рада запросила Сирського, Баргилевича і Содоля виступити щодо закону про мобілізацію
Народні депутати запросили вище військове керівництво України виступити у сесійній залі Верховної ради щодо законопроєкту про мобілізацію. Відповідне рішення під час засідання 10 квіня підтримали 315 парламентарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Відтак, з трибуни Ради закликали висловити свою думку стосовно документа головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та керівника Об'єднаних сил Юрія Содоля.
Водночас зі слів Железняка, голосування щодо запрошення очільника уряду Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова парламентарі провалили — "за" були лише 138.
У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Станом на 10 квітня ситуація на кордоні України з Білоруссю стабільна, переміщення військової техніки та особового складу російських військ не зафіксовано, розповів речник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко.
"На цей час Росія не має на території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії щодо України на цьому напрямку. Ситуація контрольована", — сказав пресофіцер ДПСУ.
За його словами, прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу сил противника складу поблизу кордону з Україною.
Росія хоче набрати 400 тисяч військовослужбовців за контрактом — британська розвідка
"Росія продовжує призивати солдатів на військову службу щовесни та осені. Весняний призов розпочався 1 квітня 2024 року. Близько 150 000 солдатів у віці від 18 до 30 років повинні бути призвані на військову службу", — повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Призовники будуть служити протягом 12 місяців у всіх видах Збройних сил Росії. Деякі солдати-строковики, ймовірно служать в Росії поблизу кордону з Україною в підрозділах, що забезпечують охорону кордону. "На солдатів-строковиків, як правило, виявляється тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і потім були зобов'язані проходити службу в Україні. Росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом в 2024. Це робиться для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, і підтримки оголошених планів щодо збільшення чисельності Збройних сил до 1,32 мільйона людей в цьому році й 1,5 мільйона надалі", — додали у розвідці.
СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України прицільні комплекси до бойових літаків
Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисників було викрито у двох областях — Кіровоградській та Полтавській.
"У Кропивницькому затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення. Для "першого разу" ділок намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29. Щоб переправити "посилку" за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі відправки авіаобладнання", — йдеться у повідомленні.
Крім того, на Полтавщині чоловік хотів реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки: "Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27. Зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах".
У ВМС прокоментували знищення гелікоптера РФ Ка-27
"Ми можемо лише констатувати факт, що цей гелікоптер впав. Так само було інформація, що цій катастрофі передував вибух, тобто скоріш за все він впав не суто через технічні причини. Мабуть, у нього на борту сталася якась “подія”. Можемо констатувати, що це сталося на світанку. Можемо підтвердити, що одразу було розпочато рятувальну операцію. Було задіяно інші гелікоптери, так само було задіяно катер типу "Рактер". І станом на зараз скоріш за все вона вже закінчена. Щодо втрат особового складу верифікованої інформації поки що немає", — розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Вранці ВМС ЗСУ повідомили, що на території окупованого Криму було знищено російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.
РФ готується звинуватити голову СБУ Малюка в організації теракту в "Крокусі"
Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.
"Росіяни хочуть "повісити" теракт у "Crocus City Hall" на голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1. Про це свідчать дані українських спецслужб", — розповів співрозмовник Суспільного.
За його словами, Путін "не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ".
"Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні. Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка", — додало джерело.
Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію в другому читанні
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Крім того, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк розповів подробиці розгляду.
"Фінальна кількість правок: 4294. ️Але зробили трюк. Всі правки переписані. Тобто, все що враховано перейшло в «комітетські правки». І тому враховано лише 31-а правка (від Комітету). ️Всі інші, а саме 4263 правки в статусі «відхилені». ️Відповідно сьогодні розглядають ці відхилені 4263 правки, а вже завтра почнуть враховані 31-у", — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Напередодні, комітет Верховної ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
Росія планує "призвати" до своєї армії 2,5 тисяч жителів окупованого Криму
Про це повідомив окупаційний військовий комісар півострову полковник Євген Машуков у коментарі РІА “Новости Крым”.
"Усі команди, які нам необхідно відправити у військові частини за квітень, сформовані, і перше відправлення буде вже 15 квітня. До нас на збірний пункт з інших регіонів громадяни почнуть прибувати 11 квітня, для того, щоб за ці чотири дні їх переодягнути у військову форму, виписати на них персональні електронні картки військовослужбовців, оформити банківські картки для зарахування надалі грошового забезпечення", — заявив він.
У муніципалітетах півострова вже сформовано 25 "призовних комісій", звідки так званих призовників направляють до кримської "комісії". Відповідно до плану Південного військового округу Міноборони РФ, у Криму планується призвати 2,5 тисячі осіб до 15 липня.
Від початку вторгнення Сили оборони України знищили понад 9000 російських БпЛА
"Від початку широкомасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 9000 російських БПЛА. Щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб вразити об'єкти цивільної інфраструктури. Ефективна протиповітряна оборона = врятовані життя українців", — повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Під завалами будинку в Костянтинівці знайшли загиблих жінку та дитину
Пошукова операція закінчена, повідомили в ДСНС.
"На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 року народження і хлопчика 2011 року народження", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ завдала удару по Костянтинівці близько 11:15 9 квітня, поцілили авіабомбою по двоповерховому житловому будинку. Таким чином, кількість загиблих від цього авіаудару РФ сягнула трьох людей: двоє дорослих, чоловік та жінка, а також хлопчик-підліток.
Суд ЄС виключив російських олігархів Авена та Фрідмана із санкційного списку
Суд Євросоюзу задовольнив позов засновників російської "Альфа-Груп" Петра Авена і Михайла Фрідмана, які просили зняти з них персональні санкції.
Авен і Фрідман потрапили під санкції Євросоюзу 28 Лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала це рішення тим, що у Фрідмана і Авена є зв'язки в російських владних колах. У травні 2022 року і Авен, і Фрідман оскаржили санкції в суді. Вони публічно оголосили санкції несправедливими і поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи може тепер найняти прибиральницю, а Фрідман — що не знає, як оплатити її послуги.
У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Великобританія.
Зеленський — про Путіна: "Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше"
Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.
"Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання — захопити всю Україну", — зазначив Зеленський.
Президент також пояснив, що означатиме перемога РФ у війні, якщо Сполучені Штати не нададуть Україні новий пакет військової допомоги.
"Більшість людей не втечуть, Путін уб'є багатьох. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", — додав Зеленський.
Уряд має розробити відповідний законопроект щодо ротацій — Фріз
Про це членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз ("Європейська Солідарність") повідомила у коментарі Суспільному. Так вона прокоментувала виключення з законопроєкту про мобілізацію норми про демобілізацію бійців.
Нову пропозицію Фріз розкритикувала: "Уряд має розробити відповідний законопроєкт щодо ротацій, звільнення та медично-соціального відновлення. З мого погляду це хибна логіка, абсолютно хибна, тому що саме відсутність чіткого алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану так само є тим негативним чинником, який впливає на питання мобілізації і сприяє збільшенню кількості ухильників. Тому, що люди мають розуміти і влада має чесно говорити з людьми стосовно алгоритмів призову, викладаючи туди не лише заходи впливу, а в тому числі і мотиваційні чинники та механізмів звільнення. На жаль, сьогодні можемо констатувати, що цієї політичної волі, цього політичного лідерства в ключовому питанні для нашого суспільства влада не продемонструвала".
Вона також висловила сподівання, що норма в 36 місяців буде "повернута парламентом, якщо він хоче проявити політичне лідерство в такому суспільно-резонансному питанні".
Зеленський застеріг світ від ідеї замороження війни Росії проти України
Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.
Зеленський зазначив, що "звичайно, деякі люди будуть щасливі, а світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Однак, підкреслив президент, "це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку".
"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", — наголосив глава держави.
Російських атак зазнали енергетичні обʼєкти на Миколаївщині та Одещині
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Ворог атакував енергооб’єкти на півдні країни. Зокрема, під час атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції у Миколаївській області. Для ліквідації наслідків атаки було відключено дві високовольтні лінії, повністю знеструмлювались споживачі Херсонської і частково — Миколаївської областей. Станом на ранок усіх споживачів заживлено", — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, обстрілом було пошкоджено об’єкт генерації на Одещині, пошкоджено виробничі приміщення.
В Одесі чутно повторні вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
Шольц сказав, що непостачання Україні ракет Taurus пов'язане з ядерними погрозами Путіна
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Bild.
Він підкреслив, що обговорення ситуації стосовно постачання ракет Taurus нині триває, але це питання "не таке просте".
За словами політика, Шольц каже, що ФРН не є ядерною державою і що Taurus є найсильнішою системою озброєнь — відповідно, він не може залишити Німеччину без цієї системи озброєнь.
Журналіст у ході інтерв'ю поцікавився, чи має відношення непостачання Taurus до ядерних погроз Путіна. Зеленський відповів: "Шольц говорив, що так воно і є. Але не думаю, що це захистить від ядерної загрози з боку РФ".
Генштаб закликав жителів Криму долучитися до ліквідації гіперзвукових ракет "Циркон"
Генеральний штаб ЗСУ закликає кримчан повідомляти про береговий ракетний комплекс Бастіон у чатбот єВорог.
"Ви живете в Криму чи маєте рідних, знайомих на півострові? Зверніть увагу на фото — це береговий мобільний ракетний комплекс Бастіон. Із нього росіяни запускають експериментальні ракети Циркон та обстрілюють українські міста", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, людей закликають інформувати про позиційні райони, місця стоянки, зберігання боєкомплекту, заправки, особовий склад, який працює з такою технікою — імена, посади, місця служби та проживання.
У дев'яти областях України на Півдні та Сході оголошено повітряну тривогу.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
СБУ на Одещині затримала екснардепа із забороненої Партії регіонів на спробі втечі з України
Як повідомляє пресслужба СБУ, чоловіка зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.
За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.
Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі.
Зеленський назвав план Трампа щодо закінчення війни "фантастичною ідеєю"
Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.
"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це дуже примітивна ідея", — зазначив Зеленський.
Водночас президент готовий вислухати пропозицію, якщо Трамп дійсно має своє власне бачення швидкого закінчення бойових дій.
"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Мовиться про людські життя, ми не можемо жартувати й не можемо ризикувати", — підкреслив глава української держави.
Окрім цього, Зеленський наголосив, що Путіну не можна довіряти.
"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", — додав президент.
У Криму знищено російський вертоліт Ка-27 — ВМС ЗСУ
На території окупованого Криму було знищено російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.
Про це у Facebook 10 квітня повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. "Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", — написав він.
Боррель про надання Україні боєприпасів та ППО: "Євросоюз робить недостатньо для цього"
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз робить недостатньо для того, аби захистити Україну від спроб Росії знищити українські міста з використанням ракет та керованих бомб. Він наголосив, що ЄС має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.
Про це Жозеп Боррель сказав під час виступу на Forum Europa, 9 квітня.
"Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання пів батареї Patriot, щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим (аргумент — ред.), що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ще ми неспроможні надати їх, яких вони відчайдушно просять", — розповів Боррель.
Він зауважив, що Євросоюз має приділяти "більше уваги" не тільки майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз. За його словами, найкращим шляхом, щоб менше зменшити витрати на відновлення, потрібно збільшити витрати запобігання руйнуванню.
"Українці не мають можливості для того, щоб уникнути руйнації, тому, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали їх (можливості — ред.)", — сказав глава європейської дипломатії.
Боррель підкреслив, що у поставках боєприпасів потрібно вирішити питання щодо сприятливості оборонної промисловості ЄС. За його словами потрібно "виробляти більше", а також створювати інституційні можливості для досягнення такого результату.
"Ми маємо хворобу: дві проблеми, які перед нами стали. Одна з них – це витрати, гроші, ресурси, фінансування. Але ми також маємо проблему із колективними діями: як ми організовуємо та погоджуємо наші колективні дії? Ми постаємо перед проблемою витрат, тому що ми не розглядали питання оборони й безпеки з часів європейської кризи", — пояснив він.
Боррель також нагадав, що протягом останніх тижнів закликав міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів ЄС надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла зупинити російські ракети та керовані бомби, якими РФ руйнує українські міста та їх інфраструктуру.
Вночі було знищено 14 із 17 "шахедів" — Повітряні сили
Вночі 10 квітня Росія атакувала Україну 17-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. В результаті бойової роботи, Сили оборони знищили 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими противник атакував Одесу", — йдеться у дописі Олещука.
За минулу добу ЗСУ 83 рази вступали у бойові зіткнення із російськими окупантами — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 квітня.
"Загалом, противник завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низки багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Тако вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Харків, населені пункти: Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам'янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветине, Донецьк, області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області
Під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника у районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки армії РФ у районі населеного пункту Терні Донецької області, де російські підрозділи намагались прорвати оборону.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де окупанти намагались вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де росіяни 28 разів намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції ЗСУ у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби була здійснена марна атака позицій ЗСУ.
Водночас Сили оборони активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони російських окупантів.
22 танки та 830 солдатів: У Генштабі назвали втрати російських окупантів за минулу добу
Станом на ранок 10 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 450 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7132 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13667 (+47) од,
- артилерійських систем – 11404 (+18) од,
- РСЗВ — 1040 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 753 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9070 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2067 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15248 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 1876 (+8)
Дані уточнюються.
Вибух пролунав в Одесі
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про запуск ракети в сторону Одещини.
У Миколаївській області пролунали вибухи
На Миколаївщині пролунали повторні вибухи, повідомляють наші журналісти.
У Миколаєві лунають вибухи
У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу атаки безпілотників. На півдні країни оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі чутно вибухи
У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
ЄС почав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії
Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні 2024 року. Пакет покликаний зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені обмеження. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час виступу у Європарламенті.
Він зазначив, що ЄС будемо продовжувати максимально тиснути на Росію доти, поки Росія не припинить свою агресію і поки Україна не відновить "справедливий і міцний мир на власній землі".
За словами Домбровскіса, ЄС запровадив 13 пакетів санкції проти РФ і вони працюють, але могли бути ще ефективнішими. Віцепрезидент ЄК зазначив, що Євросоюз шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.
Україна розробила план нового контрнаступу – Зеленський
Україна розробила план нового контрнаступу. Проте наразі невідомо, коли його втілять та на якому саме напрямку. Для наступу потрібна зброя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.
"Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", — сказав Зеленський.
За словами президента, для контрнаступу військовим потрібна зброя, зокрема, яку надають США. Він зазначив, що у Росії більше людей, більше зброї, проте "об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь".