У Раді пояснили особливості економічного бронювання

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, як має відбуватися бронювання працівників підприємств чи ФОПів і яким є критерій для економічного бронювання.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За словами нардепа, одна з центральних ідей економічного бронювання — забезпечення бізнесу можливістю працювати далі і сплачувати податки на Збройні сили України.

"Це взаємопов'язані речі. Економічне бронювання розглядаємо через призму мобілізації, ротації і фінансування армії. За нашими розрахунками це може принести державі щонайменше 200 млрд гривень в рік", — сказав Наталуха.

Він пояснив, що за ці гроші можна було б купити 500 тисяч боєприпасів з 800 тисяч, які знайшла Чехія для України.

"Або ці гроші можуть піти на збільшення фінзабезпечення тих бійців, які на лінії зіткнення. Це може бути джерелом для фінансування мотиваційної частини військовослужбовців у випадку захоплення тих чи інших одиниць (озброєння, — ред.). Або ці гроші можуть піти на підготовку, тренування і забезпечення нових мобілізованих військовослужбовців, які прийдуть на заміну тим, хто прослужив два роки", — сказав нардеп.