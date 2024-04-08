9 квітня — 776 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Премʼєр Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних.
- Україна атакувала безпілотниками авіаційне підприємство в Борисоглєбську Воронезької області РФ, пошкоджений виробничий цех.
- Армія РФ поцілила по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді.
- У Запоріжжі троє людей загинули через ракетний удар по промисловому обʼєкту.
- Спецоперація ГУР: У Калінінградській області РФ на військово-морській базі сталася пожежа на борту малого російського ракетного корабля "Серпухов".
Комітет ВР затвердив текст законопроєкту про мобілізацію
Комітет ВР з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання, повідомила членкиня Комітету Безугла.
50 вибухів за день: російські війська обстріляли Сумщину
9 квітня військові РФ 14 разів обстрілювали Сумщину. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Про це повідомили в ОВА.
Білопільська громада: російські війська вдарили з артилерії (5 вибухів), мінометів (4 вибухи) та обстріляли територію FPV-дроном (1 вибух).
Юнаківська громада: зафіксовано обстріли FPV-дроном (2 вибухи).
Охтирська громада: був ракетний удар зенітно-ракетним комплексом С300 (2 вибухи).
На Есманьську громаду скинули 14 мін.
Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
Середино-Будська громада: армійці РФ вдарили з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).
З нового законопроєкту прибрали положення про демобілізацію через 36 місяців
З нового законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби, повідомила Суспільному членкиня Комітету з нацбезпеки Безугла.
Війська РФ обстрілюють Херсон, повідомив керівник ОВА Прокудін.
Херсонські та одеські воїни зенітних ракетних бригад збили розвідувальний безпілотник армії РФ
Сьогодні, 9 квітня, воїни Херсонської та Одеської зенітних ракетних бригад знищили російський безпілотник. Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
За його інформацією, українські військові збили безпілотник російської армії опівдні. Микола Олещук додав, що це був "Орлан-10".
У Раді пояснили особливості економічного бронювання
У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, як має відбуватися бронювання працівників підприємств чи ФОПів і яким є критерій для економічного бронювання.
Про це він розповів у коментарі Суспільному.
За словами нардепа, одна з центральних ідей економічного бронювання — забезпечення бізнесу можливістю працювати далі і сплачувати податки на Збройні сили України.
"Це взаємопов'язані речі. Економічне бронювання розглядаємо через призму мобілізації, ротації і фінансування армії. За нашими розрахунками це може принести державі щонайменше 200 млрд гривень в рік", — сказав Наталуха.
Він пояснив, що за ці гроші можна було б купити 500 тисяч боєприпасів з 800 тисяч, які знайшла Чехія для України.
"Або ці гроші можуть піти на збільшення фінзабезпечення тих бійців, які на лінії зіткнення. Це може бути джерелом для фінансування мотиваційної частини військовослужбовців у випадку захоплення тих чи інших одиниць (озброєння, — ред.). Або ці гроші можуть піти на підготовку, тренування і забезпечення нових мобілізованих військовослужбовців, які прийдуть на заміну тим, хто прослужив два роки", — сказав нардеп.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
До чотирьох зросла кількість поранених від російського удару по виробництву в центрі Харкова, повідомив міський голова Терехов. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.
Російські військові обстріляли Слов'янськ на Донеччині — поранені двоє людей
Російські військові 9 квітня обстріляли промислову зону у Слов'янську Донецької області. Внаслідок цього поранені двоє людей.
Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
"Поранення ніг отримали двоє мешканців громади, що під час обстрілу знаходилися на вулиці. Збільшується кількість обстрілів у сусідніх громадах. Вперше за довгий час у Слов'янську обстріли лунають вдень", — уточнив Вадим Лях.
Він закликав, найближчими днями без нагальної потреби краще не виходити з дому.
Армія РФ атакувала Одещину, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Під ударом опинилась прибережно-рекреаційна зона, повідомили Сили оборони півдня.
У Житомирі військовий, який вдарив продавчиню букетом, вибачився за свій вчинок
Військовий, який 7 квітня в одному з квіткових магазинів Житомира вдарив продавчиню букетом троянд, попросив у продавчині вибачення і пояснив мотиви своєї поведінки.
Інцидент з військовим та продавчинею квітів зафіксували камери відеоспостереження. 6 квітня військовий Віктор купив у продавчині букет троянд, а 7 квітня повернув їх продавчині та вдарив її букетом.
Продавчиня Зоя Грицик розповіла, що чоловік погрожував їй звільненням з роботи.
"В суботу чоловік прийшов і сказав, що йому треба свіжі квіти поздоровити жінку. А ми якраз в суботу отримали товар. Я виставляю весь товар. В мене тут повно. І камера стоїть, видно, які квіти. Чоловік тоді сказав: мовляв, дивися, бо завтра прийду, якщо щось не так. Наступного дня я приходжу на роботу — відкриваю свій ларьок, спокійно готуюся, бо в мене прийшли троянди, мені треба крутити букети, мити вази і ставити квіти. Він прийшов, нічого не сказав, а потім каже: "Я тобі сказав, стара, що я прийду". Я тут так стою, він бере мене цим букетом два рази. Я така встала, нічого не зрозуміла і так сюди в голову", — розповіла продавчиня квітів.
Зранку 9 квітня військовослужбовець Віктор прийшов ще раз до кіоску і попросив вибачення у продавчині.
"Син загинув, дружина онкохвора. Ми раз в десять днів, раз в тиждень міняємо ці квіти. То як дружина побачила на ранок, в якому вони стані, нерви здали, чесно скажу. Я вибачаюся", — сказав військовий.
Бойові дії занадто близько до території Часовоярської громади на Донеччині — начальник МВА
Наразі бойові дії занадто близько до території Часовоярської громади у Донецькій області. Останні два тижні найскладніші, бо російські війська використовують все, що є в них в арсеналі.
Про це в ефірі "Еспересо" розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.
"Ситуація складна, не можу сказати, що критична. Наразі бойові дії занадто близько до території Часовоярської громади. На територію міста російські військові не зайшли, спроби були, але отримували відсіч. Місто руйнують ще більше, аніж до цього", — уточнив Сергій Чаус.
За його словами, евакуація з міста, де залишаються менше ніж 760 жителів, триває.
"Базові потреби місцевих жителів закриті", — розповів Чаус.
Одна жінка загинула: російські війська обстріляли прикордонну Семенівку на Чернігівщині з артилерії та РСЗВ
9 квітня російські війська російські війська обстріляли прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
За його словами, росіяни використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Чаус каже про одну загиблу жінку внаслідок цього обстрілу. За інформацією поліції Чернігівської області, ще один місцевий чоловік поранений.
"Є пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктури. На місці працюють поліцейські та всі відповідні служби. Від ворожих влучань пошкоджено цивільні об’єкти, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Кількість поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла до трьох людей, уточнили в ДСНС.
Бербок закликала якнайшвидше знайти Patriot для України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала якнайшвидше знайти Patriot для України і сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" G7 стане зрозуміло, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.
Про це вона сказала на пресконференції зі своїм молдовським колегою, передає Укрінформ.
"Я чітко сказала на зустрічі голів МЗС НАТО минулого тижня в Брюсселі, що ми повинні "мапувати" всі системи Patriot у Європі та по всьому світу і зробити все можливе, щоб доставити ці системи в Україну", — сказала Бербок.
Міністерка нагадала, що Німеччина очолює коаліцію ППО у форматі "Рамштайн".
Вона зазначила, запаси систем Patriot у самій Німеччині "досить спустошені", тому системи ППО треба шукати по всьому світі.
"На жаль, запаси наших власних систем Patriot, зокрема, вже практично вичерпані. Необхідно провести оцінку всіх систем Patriot у Європі та в усьому світі, щоб зрозуміти, де можна швидко доставити щось на Україну", — сказала Бербок, яку цитує NTV.
Очільниця МЗС Німеччини очікує, що додаткова інформація може бути надана під час ближчої зустрічі голів зовнішньополітичних відомств G7.
"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію про це публічно на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи", — сказала вона.
У контексті захисту українського неба Бербок згадала Харків і зазначила, що "Путін абсолютно навмисно та свідомо хоче зрівняти, знищити, зруйнувати місто".
Екскомандувачку Медсил ЗСУ зняли з військового обліку за рішенням ВЛК — "УП"
Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко звільнилася зі служби за станом здоров'я та була знята з військового обліку. Про це повідомили в МО у відповідь на запит "Української правди".
"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медслужби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров'я", — мовиться у відповіді.
Як зазначили у відомстві, підставою для звільнення стало видане ВЛК свідоцтво про хворобу Остащенко з висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.
В "УП" вказали, що дата звільнення свідчить, що Остащенко пішла з армії через два місяці після відставки з посади командувачки Медсил ЗСУ.
На навчально-тренувальний центр ЗАЕС здійснено БПЛА-атаку — МАГАТЕ
Експерти міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що на навчально-тренувальний центр Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), який знаходиться на прилеглій до атомної станції території, здійснив атаку безпілотник. Проте, цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає.
Про це сьогодні, 9 квітня, повідомили у соцмережі Х (колишній Twitter) агенції.
ЗАЕС повідомили фахівців МАГАТЕ, що перебувають на тимчасово окупованій атомній електростанції, що сьогодні навчально-тренувальний центр ЗАЕС зазнав БпЛА-атаки. Так, повідомлення про вибух відповідає спостереженням групи агенції.
"Цього разу прямої загрози ядерній безпеці немає, але останній інцидент знову підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Зеленський побував на будівництві фортифікацій на Харківщині
Президент Володимир Зеленський побував на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області. Про це він повідомив 9 квітня на своєму Телеграм-каналі.
"Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою", — написав президент.
Шмигаль — про бронювання військовозобов'язаних: "Дав доручення внести оновлену, більш справедливу постанову"
Прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам оновити постанови щодо визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобов'язаних.
Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 9 квітня.
Шмигаль зазначив, що сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення для посилення держави.
"Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", — підкреслив прем'єр.
Посадовець наголосив, що "одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі".
"Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену й більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури", — розповів Шмигаль.
Прем'єр додав, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, аби ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в державі.
Щонайменше одна людина загинула й три поранені внаслідок обстрілів Донеччини
Вдень 9 квітня на Донеччині Костянтинівка потрапила під авіаудар. Щонайменше одна людина загинула та ще двоє поранені. Ще одна людина поранена від обстрілів армії РФ в Соколі Очеретинської громади — її ушпиталили.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Крім того, під завалами одного з будинків у Костянтинівці, можливо, перебувають ще дві людини — триває пошукова операція, уточнив Філашкін
У чотирьох областях оголошено повітряну тривогу
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, станом на зараз існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Повітряна тривога оголошена в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях.
У Литві пропонують позбавляти ВНЖ росіян і білорусів, які часто їздять додому
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Депутати Сейму виступили з ініціативою про анулювання литовського ВНЖ росіянам і білорусам, якщо ті частіше, ніж раз на місяць протягом останнього року їздили в Росію або Білорусь.
Як відзначає DW, литовська влада побоюється, що власників посвідок, які часто повертаються на батьківщину, там можуть завербувати або попросити допомогти розвідці.
Посвідку на проживання також пропонують анулювати в разі, якщо громадяни РФ і Білорусі публічно схвалять російську агресію проти України.
У 2024 році прибутки від конфіскованих активів РФ можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вітаємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передачі Україні доходів, які згенеровані російськими замороженими активами. У 2024 році такі прибутки можуть скласти сумарно 5-8 млрд євро", — зазначив Шмигаль.
Він додав, що влада працює над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок всіх конфіскованих російських активів.
Шмигаль назвав головні вектори підготовки енергетичної системи до зими
Про це голова уряду України Денис Шмигаль повідомив під час засідання 9 квітня.
"Наше завдання — до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору. Зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно", — сказав Шмигаль.
За його словами, три основні вектори діяльності — це ремонти й залучення допомоги від партнерів, децентралізація генерації та посилення ППО.
СБУ затримала членкиню забороненої "партії Шарія", яка співпрацювала з російською розвідкою.
Як повідомляє пресслужба СБУ, жінка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.
"Затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ", — йдеться у повідомленні.
Затриманій повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Армія РФ за допомогою бронетехніки намагається атакувати на Донеччині: де штурмує
Військо РФ другу добу поспіль за допомогою бронетехніки намагається атакувати в напрямку населеного пункту Красногорівка Донецької області. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Вчора після 10 ранку розпочались штурми, за день було сім, і сьогодні з 5 ранку продовжили. Було зафіксовано до 15 одиниць техніки — БМП з піхотою за підтримки танків Т-72, навіть були спроби на квадрокоптерах наступали, то видно, що задіяні більш підготовлені російські ДРГ. Всі атаки відбиті, позиції тримаються", — розповів Цехоцький
Уряд Німеччини замовив для України додатково 20 бойових машин піхоти Marder
Про це повідомляє пресслужба виробника Rheinmetall.
Замовлення було розміщено в березні 2024 року, його вартість становить близько двозначного числа мільйонів євро. Поставка цієї нової партії запланована на 2024 рік. На сьогодні Rheinmetall вже передала Збройним Силам України тризначну кількість бойових машин піхоти Marder за допомогою прямих поставок і програм обміну
У Мінкульті прокоментували, чому бронюють працівників цирку та медіа
Виконувач обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв відреагував на критику з приводу того, що цирки, медіа та інші культурні установи визнають критично важливою інфраструктурою, а їхніх працівників можуть бронювати від мобілізації.
Про це він написав у Facebook.
Напередодні, 8 квітня, народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив наказ Мінкульту про те, що "Пересувний цирк України" отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки в особливий період.
Карандєєв назвав критику "неповагою до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".
Через санкції Росія стикається з проблемами у виробництві нових ракет — британська розвідка
"На фотографіях з відкритих джерел від 31 березня 2024 року видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області, на півдні Росії. Спочатку вважалося, що це уламки можливого українського БПЛА, але ближчий огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії за даними розвідки.
Також вказується, що уламки могли стати результатом несправності ракети KODIAK, яка була запущена в бік України. Саратовська область є відомим місцем запуску для ударів бомбардувальників російської дальньої авіації, саме там на аеродромі Енгельс базуються кілька бомбардувальників.
AS-23a KODIAK є головним російським високоточним керованим боєприпасом з дальністю польоту близько 4 000 км. Він широко використовувався РФ для ураження енергетичної інфраструктури в Україні.
"Дуже ймовірна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції", — зазначили в Міноборони Британії.
Постраждалим внаслідок обстрілу Полтавської ТГ виплатять по 10 тисяч гривень
Усім, хто постраждав внаслідок ракетного обстрілу Російською Федерацією по Полтавській ТГ 8 квітня, виплатять першу матеріальну допомогу. Це – по 10 тисяч гривень, які спрямують із бюджету громади.
Про це повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова.
Для того, аби отримати матеріальну допомогу, потрібно оформити документ, який засвідчує, що майна було пошкоджене. Зробити це можна на місці. За словами Ямщикової, для допомоги з оформленням таких документів виїхали усі необхідні соцслужби.
За всі події на тимчасово окупованій ЗАЕС несе відповідальність РФ — Держатомрегулювання
Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.
"Російські окупанти неодноразово вдавалися до ядерного шантажу, спрямованого як проти України, так і міжнародної спільноти. Російська Федерація несе відповідальність за всі інциденти, експлуатаційні події і загрози для ядерної та радіаційної безпеки, за всю шкоду, завдану ЗАЕС", — йдеться у повідомленні Держатомрегулювання.
У Державній інспекції ядерного регулювання України підкреслили, що промисловий майданчик Запорізької АЕС перетворено на військову базу, на якій дислокується російський військовий контингент, техніка, зброя тощо.
"Результатом періодичних обстрілів військами РФ є пошкодження ліній електропередач, через які станція забезпечується електроенергією; заблоковано доступ легітимного керівництва та персоналу, заблоковано передачу даних з системи радіаційного моніторингу (АСКРО), відбувається деградація обладнання... Це все наслідок окупації мирного ядерного об'єкта", — йдеться в повідомленні пресслужби.
НАБУ провело обшуки в Україні та Польщі у справі щодо закупівлі зброї за завищеними цінами
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
"На території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр. Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України", — йдеться у повідомленні.
Наразі розслідування триває.
На Донеччині прикордонники збили авіабомбу
Зенітники підрозділу "Фенікс" в Донецькій області збили авіабомбу, оснащену універсальним модулем польоту та корекції. Про це повідомили у Луганському прикордонному загону.
Розрахунок ЗУ-23-2 влучив в елементи управління бомби, а саме в крила, тож вона впала не здетонувавши.
На ремонт російського корабля "Серпухов" після пожежі піде багато часу — ГУР
Про це в ефірі радіо "Свобода" заявив речник ГУР Андрій Юсов.
"Корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час", — зазначив він.
Юсов також додав, що цей корабель наразі не брав участі в російсько-українській війні і через втрату частини Чорноморського флоту РФ, ймовірно, розглядався для перекидання в Чорне море.
Водночас, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи удар по "Серпухову" заявив, що судно — це складний механізм, який складається з різних елементів, і коли один із них перестає функціонувати, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.
Зеленський: "Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну"
Про це президент України заявив в інтерв'ю CNN.
"Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані", — заявив Зеленський.
Вінт також зазначив, що Росія найближчим часом буде все активніше погрожувати світові ядерною зброєю та використовувати її, як аргумент в дебатах.
CБУ затримала жінку, яка коригувала повітряні удари РФ по Харківській області
Як повідомляє пресслужба СБУ, підозрювана мала виявити і позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Крім того, фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.
За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. Після російського авіаудару фігурантка мала "прозвітувати" агресору про точність "прильотів", а потім отримати подальші інструкції для "евакуації" до РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Полтавській та Львівській областях
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання. Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині -зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено", — йдеться у повідомленні.
Кремлівські "боти" написали тисячі сфабрикованих новин, щоб підірвати підтримку України з боку США —
Про це пише The Washington Post з посиланням на отримані у розпорядження документи, що датуються періодом з травня 2022 року по серпень 2023 року та свідчать про спрямований підрив підтримки України в США.
"У рамках довготривалої кампанії, спрямованої на вплив на дебати в Конгресі та інші політичні дебати з метою розпалювання антиукраїнських настроїв, пов'язані з Кремлем політтехнологи і "тролі" написали тисячі сфабрикованих новин, постів у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку кордонів США і намагаються посилити економічну і расову напруженість у США", — йдеться у документах Кремля, отриманих європейською розвідувальною службою, з якою ознайомилася газета "The Washington Post".
Кампанія намагалася зобразити президента України Володимира Зеленського "корумпованим", наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають американо-мексиканський кордон, закликала фінансувати безпеку кордонів, а не будь-яку допомогу Україні, і описувала "білих американців" як головних невдах через іноземну допомогу, свідчать документи.
Багато документів містять метадані, що вказують на їх створення членами команди, яка працює на Іллю Гамбашидзе, керівника московської піар-компанії "Агентство соціального дизайну". Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти Гамбашидзе за його участь у "наполегливій іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, зокрема у створенні веб-сайтів, покликаних видавати себе за легітимні засоби масової інформації в Європі, що є частиною кампанії, яку західні офіційні особи назвали "Двійник".
Платформа Inheart запустила цифрові меморіали для загиблих військових
Цифрові меморіали воїнів, які загинули у війні з Росією, можна самостійно оформити на платформі Inheart. Користувачі отримають QR-код, який можна розмістити на місці поховання чи пам'яті, щоб мати швидкий доступ до спогадів.
Створити цифровий меморіал для українських захисників можна безкоштовно. Для цього потрібно написати біографію військового, додати фото, перелічити нагороди та вказати місце поховання на сайті. На сторінці пам'яті люди можуть залишати слова підтримки та ділитися спільними знімками. Також родина бійця може розповісти про останні дні та місце, де загинув військовий.
Російська пропаганда призводить до високих втрат серед військових РФ — ISW
Як йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), розбіжності у наративах, які намагаються зобразити російські війська більш боєздатними за українські та які критикують недоліки армії РФ, призводять до великих втрат серед російської піхоти.
Зокрема, російські мілітарі-блогери визнають, що реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї пропаганди, що поширюється в інформаційному просторі Росії, наголошують аналітики. За словами одного з них, коментатори у РФ можуть “сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втратити у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському”, тож Росія бреше сама собі про втрати, яких зазнає на війні.
В Росії БПЛА атакували навчальний авіацентр у Воронезькій області
Про це повідомляє Міноборони Росії. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв своєю чергою заявив про один знищений дрон. За його словами, ніхто не постраждав, "наслідки на землі уточнюються".
Телеграм-канали Baza і Astra пишуть, що безпілотники атакували навчальний Авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглібську Воронезької області. Повідомляється, що перший дрон врізався у фасад будівлі на четвертому поверсі в районі третьої години ранку. Через годину туди ж потрапив другий безпілотник.
Джерела Суспільного у ГУР підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному підприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ. За даними джерела, пошкоджений головний виробничий цех.
Пошкоджені житлові будинки, бібліотека, автівки: наслідки обстрілів Сумщини
Внаслідок російських ударів по Сумщині 8 квітня є загибла та 6 поранених. Також пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, бібліотека, магазини й автівки.
Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.
У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
У Сумській громаді пошкоджень зазнала адміністративна будівля, також було загоряння сухої рослинності на площі 150 м кв. Поранення отримали три людини.
Внаслідок авіаудару по Білопіллю загинула одна людина, ще три отримали поранення. Також пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків, дві адмінбудівлі, торгівельний центр, 6 магазинів, приміщення двох пошт, відділення банку, бібліотека, офісна будівля, 7 автівок та два гаражі.
В ОК "Північ" додали, що у селі Рясне Краснопільської громади пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та лінія електропередач.
У Миропіллі пошкоджень зазнало промислове підприємство.
Армія РФ з різних видів зброї атакувала дві громади в прикордонні Чернігівщини
Армія РФ за добу 8 квітня з різних видів зброї атакувала дві громади на прикордонні Чернігівщини.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська
Три вибухи, (приходи, ймовірно, ймовірно з міномета калібру 120 міліметрів) в напрямку села Грем’яч.
Семенівська
- 10 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 міліметрів) в напрямку села Луб'яне;
- три вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Лісківщина;
- два вибухи (приходи, ймовірно некерована авіаційна ракета, запущена з вертольота, та з міномета калібру 120 міліметрів) в напрямку села Тимоновичі;
- чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета 82 міліметрів) в напрямку села Леонівка.
Зранку у Луцькому районі бус влетів у блокпост
Зранку у Луцькому районі бус влетів у блокпост. Травмувалися троє людей: дільничний офіцер поліції, доброволець громади і пасажирка буса. На місці працюють слідчі. Попередньо, водій заснув за кермом, повідомили в Нацполіції Волині.
На Донеччині за добу від обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро поранені
Протягом 8 квітня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині одна жінка загинула у місті Часів Яр, ще п'ятеро жителів Селидового дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1907 загинули,
- 4776 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Збільшилася кількість травмованих унаслідок удару по Полтавській громаді 8 квітня
Через удар, який російська армія завдала по Полтавській громаді 8 квітня 2024-го року, травмувалися понад 10 людей. Серед них двоє дітей.
Російська армія завдала ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинкові, у якому проживали близько 30 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Згідно з інформацією, яку він оприлюднив, травм зазнали 12 людей, з яких двоє – діти.
Через обстріл також пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів.
Рятувальна операція тривала понад 3 години. Уночі на місці працювали майже 100 рятувальників.
Пошкоджений будинок та автомобіль: армія РФ обстрілювала Миколаївщину з артилерії
Вранці 9 квітня російські війська з артилерії завдали удару по місту Очаків, що на Миколаївщині. Ударною хвилею пошкоджено будинок та автомобіль.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстріли Очакова зафіксували о 04:30. Російські війська застосували артилерію, що призвело до руйнувань: ударною хвилею та уламками пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Загиблих та травмованих серед населення немає.
Цього ж ранку під вогнем російської артилерії опинилася Куцурубська громада. Обстріли відбувалися о 03:35 і 03:38. Обійшлося без жертв.
Також у ніч на 9 квітня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомили в ОВА.
Атака Львівщини ударними БпЛА: уламками пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
Вночі 9 квітня армія РФ атакувала Львівщину за допомогою ударних БпЛА. Усі безпілотники збили сили ППО. Уламками — пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", — повідомив Козицький.
Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:53 через загрозу ударних БпЛА і тривала вона до 05:36.
У Севастополі пролунали вибухи 9 квітня
В окупованому Севастополі у ніч на 9 квітня чули вибухи. Міноборони РФ заявило про "знищення" ракети "Нептун" у Чорному морі.
Як повідомив місцевий житель у коментарі Суспільне Крим, це сталося близько 01:00 ночі, а через 30 хвилин пролунав другий вибух.
У свою чергу, Міноборони Росії стверджує, що було "знищено" українську ракету "Нептун" біля узбережжя Криму.
"Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей, а українську ракету знищено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова", — йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Внаслідок обстрілів на Херсонщині поранені двоє людей. Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів
Російські війська упродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені двоє людей.
Про це в Telegram вранці 9 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами армії РФ перебували Білозерка, Антонівка, Садове, Станіслав, Дар'ївка, Наддніпрянське, Зеленівка, Микільське, Гаврилівка, Берислав, Новоберислав, Тягинка, Качкарівка, Монастирське та Херсон, йдеться в повідомленні.
Військові РФ били по житлових кварталах цих населених пунктів. Пошкоджені чотири приватних будинки та гаражі, повідомив Прокудін.
За інформацією керівника міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська за добу вісім разів обстріляли територію Херсонської громади. Ураження зафіксували у Херсоні, Антонівці та Зеленівці.
За минулу добу армія РФ завдала 536 ударів по Запорізькій області: є загиблі та поранені
Протягом минулої доби, 8 квітня, російські військові завдали 536 ударів по території 13 населених пунктів Запорізької області. Четверо людей загинули та восьмеро дістали поранення.
Про це сьогодні, 9 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок російського ракетного удару по промисловому об'єкту обласного центру четверо людей загинули. Вісім — дістали поранень.
Армія РФ 536 разів атакувала міста та села Запорізької області:
- ракетний — по Запоріжжю;
- два авіаційних — по Малій Токмачці та Роботиному;
- 35 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, Омельник;
- 144 БпЛА атак здійснила по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;
- 354 артилерійських ударів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового.
"Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Російська армія вночі обстріляла Дружківку
О 3:05 9 квітня російські військові обстріляли Дружківку на Донеччині. Загиблих чи поранених немає серед мирних жителів немає.
Про це Суспільному Донбас повідомив начальник МВА Сергій Боєвський.
За його словами, було чотири вибухи.
52 вибухи: вночі та зранку армія РФ обстріляла дві громади Сумської області
Вночі та зранку 9 квітня російська армія тричі обстріляла Сумщину. Зафіксовано 52 вибухи. Ударів зазнали Білопільська та Шалигинська громади.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
У Білопільській громаді були удари з артилерії (8 вибухів) та автоматичного станкового гранатомета (29 вибухів).
По Шалигинській громаді армія РФ вдарила з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів).
Що відомо про обстріли Сумщини 8 квітня
- Після 15:00 армія РФ атакувала з авіації цивільну інфраструктуру міста Суми. Троє цивільних отримали поранення.
- Також російська армія вдарила по центру Білопілля. Одна жінка загинула, три людини поранені.
- За день військові РФ завдали по Сумщині 170 ударів. Обстрілів також зазнали і Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.
Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 9 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу окупантів РФ.
Наслідки удару, який завдали російські військові по Полтавській громаді увечері 8 квітня.
ППО знищили в небі над Дніпропетровщиною п`ять російських безпілотників — ОВА
У ніч на 9 квітня сили ППО знищили в небі над Дніпропетровщиною п`ять російських безпілотників.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, по два дрони збили у Дніпровському та Кам'янському районах. Ще один – у Криворізькому.
Також війська РФ атакували Нікопольщину. По самому Нікополю вдарили FPV-дроном, Покровську сільську громаду обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає. Наслідки атак уточнюють.
За добу російське військо втратило 850 військових — Генштаб
Станом на ранок 9 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 449 250 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 9 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 1 атаку росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ 2 рази атакувало позиції українських захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти РФ здійснили 6 безуспішних атак позицій військ Сил оборони.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
9 квітня російські військові атакували Полтавщину за допомогою БпЛА
Уночі 9 квітня 2024-го року Полтавську область атакували російські військові. Робили це за допомогою БпЛА.
У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали мобільні вогневі групи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, обійшлося без травмованих та загиблих.
На Одещині збили один безпілотник, уламки пошкодили двір та лінію електропередач
Під час нічної тривоги 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник над Одещиною.
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались, зазначили військові.
"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
Уночі сили ППО знищили усі 20 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей, повідомили у Повітряних силах.
Генштаб: вночі збили 20 "шахедів", на фронті за добу відбулося 56 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснило 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 9 квітня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Повітряні Сили: вночі збили всі 20 "шахедів"
У ніч проти 9 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях відбили всі 20 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
Зазначається, що вночі 9 квітня російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", — йдеться у повідомленні.
Росія просить Казахстан поповнити запаси бензину в разі дефіциту
Росія попросила Казахстан бути готовим поставити країні 100 000 тонн бензину в разі дефіциту російського пального, викликаного збільшенням атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. Про це повідомили Reuters три джерела.
Одне з джерел в галузі розповіло, що угода про використання казахстанських запасів вже досягнута, проте радник міністра енергетики Казахстану заперечив, що Росія навіть зверталася з таким запитом.
Передбачуваний запит від Росії надійшов, оскільки Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи у відповідь на посилення нападів Росії на українську критичну інфраструктура.
На Львівщині вибухи
У Львівській області працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА Максим Козицький. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про загрозу безпілотників у регіоні.
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
Повторні вибухи пролунали у Полтавській області
Повторні звуки вибухів пролунали у Полтавській громаді, повідомляють кореспонденти Суспільного. В регіоні триває повітряна тривога.
Вибухи пролунали в окупованому Севастополі
Російський "губернатор" окупованого Севастополя повідомив про вибухи в місті та знищення повітряної цілі.
"Гучні звуки, які чутно в місті, — це спрацювала система автоматичного знищення повітряної цілі, яка низько летіла над морською акваторією поблизу Севастополя", — написав Развожаєв.
На Полтавщині пролунав вибух
На Полтавщині пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух безпілотників у сторону області.