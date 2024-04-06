Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 6 квітня продовжив розгляд законопроєкту стосовно мобілізації.

Про це повідомила нардепка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки", — написала парламентарка.

Фріз розповіла, що Комітету схвалив рішення про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон).

За словами нардепки, також Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Окрім цього, зазначила парламентарка, "після додаткового обговорення на прохання Міністерства оборони — впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов'язок".

У коментарі Суспільному Фріз підкреслила, що Комітетом було розглянуто й підтримано за основу мотиваційний пакет, який значно збільшує грошове забезпечення, надає можливість військовим у тому числі мати певні преференції щодо іпотеки, погашення кредитів.

"Наразі наступне засідання планується на наступному тижні. Я майже впевнена, що це буде вже фіналізована частина, на якій можуть розглянуті бути остаточні правки зачитано рішення комітету", — вказала нардепка.

Парламентарка додала, що станом на сьогодні рішення Комітету складається зі 107 сторінок і відповідно після ухвалення рішення Комітетом він "має підставу потрапити у парламент для розгляду".

Відповідаючи на запитання, чи наступного тижня законопроєкт теоретично можна очікувати вже у залі засідань, Фріз зауважила: "Скоріше так, ніж ні".

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.