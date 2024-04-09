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У Житомирі військовий, який вдарив продавчиню букетом, вибачився за свій вчинок. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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У Житомирі військовий, який вдарив продавчиню букетом, вибачився за свій вчинок. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Військовий, який 7 квітня в одному з квіткових магазинів Житомира вдарив продавчиню букетом троянд, попросив у продавчині вибачення і пояснив мотиви своєї поведінки.

Інцидент з військовим та продавчинею квітів зафіксували камери відеоспостереження. 6 квітня військовий Віктор купив у продавчині букет троянд, а 7 квітня повернув їх продавчині та вдарив її букетом.

Зранку 9 квітня військовослужбовець Віктор прийшов ще раз до кіоску і попросив вибачення у продавчині.

"Син загинув, дружина онкохвора. Ми раз в десять днів, раз в тиждень міняємо ці квіти. То як дружина побачила на ранок, в якому вони стані, нерви здали, чесно скажу. Я вибачаюся", — сказав військовий.

Продавчиня сказала, що вибачила чоловікові за його вчинок.

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