НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Завдали збитків на майже 700 тис. грн: на Київщині затримали рибалок-браконьєрів
ПриродаВодадовкілляПОЛІЦІЯРегіони

Завдали збитків на майже 700 тис. грн: на Київщині затримали рибалок-браконьєрів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Збитки на 690 тис. грн: у Вишгородському районі Київщини виявили рибалок-браконьєрів
Улов браконьєрів, Київська область, 4 квітня 2024 р. Фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

У Вишгородському районі Київщини рибоохоронний патруль спільно з поліцією затримали трьох чоловіків, які ловили рибу сітками під час нересту. Через дії браконьєрів збитки рибного господарства оцінили у майже 690 тис. гривень.

Про це повідомляє у Facebook Київський рибоохоронний патруль.

Порушників виявили 4 квітня 2024 року під час рибоохоронного рейду на р. Десна, поблизу села Новосілки Вишгородського району. Там від початку квітня почалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Чоловіки ж обмеження проігнорували і ловили рибу п'ятьма сітками з човна.

Інспектори вилучили в рибалок 163 кг плітки, ляща, плоскирки, чехоні, карася сріблястого, синця, судака, білоочки та головня. Поліцейські склали на вказаних громадян протоколи про адміністративне порушення за ч. 4 ст. 85Грубе порушення правил рибальства (із застосуванням заборонених знарядь лову, без дозволу на вилов водних живих ресурсів та з перевищенням лімітів або встановленої правилами любительського і спортивного рибальства добової норми вилову) КУпАП. Порушникам загрожує штраф. Працівники слідчо-оперативної групи також вилучили пійману рибу, сітки та металевий човен з двигуном. Київський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.

"Якщо ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номером (099) 341 73 18", — йдеться у повідомленні патруля.

У лютому 2024 року на водоймах Київщини виявили 62 випадки, коли громадяни порушили правила рибальства. Зокрема, зафіксовані факти вилову риби, занесеної до Червоної книги. Збитки рибному господарству від браконьєрів перевищили мільйон гривень.

Рибалок раніше попереджали, що на Київщині з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах діятиме заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження тривали до 31 березня.

Топ дня
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Повітряні Сили: вночі 7 квітня збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Повітряні Сили: вночі збили всі 17 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, скільки військових втратила РФ
На війні в Україні РФ втратила 820 військових за добу — Генштаб
Генштаб ЗСУ, війна в Україні, яка зараз ситуація на фронті — оперативне зведення 7 квітня
Генштаб: вночі РФ атакувала 17 "шахедами", на фронті за добу відбулося 57 бойових зіткнень
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
У РФ в Орську після повторного прориву греблі зупинився нафтопереробний завод
У РФ в Орську після повторного прориву греблі зупинився нафтопереробний завод
На Трухановому острові в Києві заліснили 0,4 га території, висадили 3 тис. сіянців сосни
На Трухановому острові в Києві висадили 3 тисячі сіянців сосни
Комунальники прибирають смяття, Ірпінь
Прибирають побутове сміття та листя: в Ірпені жителі долучилися до весняної толоки
Вода в річці Устя біля стадіону "Авангард" об 11:45 25 лютого 2024 року
“Еко Загроза”: які порушення в галузі довкілля найчастіше фіксують на Рівненщині
На початок