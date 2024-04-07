Завдали збитків на майже 700 тис. грн: на Київщині затримали рибалок-браконьєрів

У Вишгородському районі Київщини рибоохоронний патруль спільно з поліцією затримали трьох чоловіків, які ловили рибу сітками під час нересту. Через дії браконьєрів збитки рибного господарства оцінили у майже 690 тис. гривень.

Про це повідомляє у Facebook Київський рибоохоронний патруль.

Порушників виявили 4 квітня 2024 року під час рибоохоронного рейду на р. Десна, поблизу села Новосілки Вишгородського району. Там від початку квітня почалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Чоловіки ж обмеження проігнорували і ловили рибу п'ятьма сітками з човна.

Інспектори вилучили в рибалок 163 кг плітки, ляща, плоскирки, чехоні, карася сріблястого, синця, судака, білоочки та головня. Поліцейські склали на вказаних громадян протоколи про адміністративне порушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Порушникам загрожує штраф. Працівники слідчо-оперативної групи також вилучили пійману рибу, сітки та металевий човен з двигуном. Київський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.

"Якщо ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номером (099) 341 73 18", — йдеться у повідомленні патруля.

У лютому 2024 року на водоймах Київщини виявили 62 випадки, коли громадяни порушили правила рибальства. Зокрема, зафіксовані факти вилову риби, занесеної до Червоної книги. Збитки рибному господарству від браконьєрів перевищили мільйон гривень.

Рибалок раніше попереджали, що на Київщині з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах діятиме заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження тривали до 31 березня.