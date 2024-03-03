НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Червонокнижні види і не тільки: браконьєри завдали шкоди рибному господарству Київщини на мільйон гривень
ВодадовкілляПриродаЕКОЛОГІЯРегіони

Червонокнижні види і не тільки: браконьєри завдали шкоди рибному господарству Київщини на мільйон гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Браконьєри в лютому завдали шкоди рибному господарству Київщини на мільйон гривень
Фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

У лютому 2024 року на водоймах Київщини виявили 62 випадки, коли громадяни порушили правила рибальства. Зокрема, зафіксовані факти вилову риби, занесеної до Червоної книги. Збитки рибному господарству від браконьєрів оцінюють у понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Так, за другий місяць 2024 року представники рибоохоронного патруля наклали штрафів на несумлінних рибалок на суму 3774 грн. Вилучили 565 рибин загальною вагою 334 кілограми. Збитки від незаконного вилову, заподіяні рибному господарству, оцінили у 1 013 651 грн.

Серед вилученого в браконьєрів улову знайшли стерлядь прісноводну, яка занесена до Червоної книги України та має статус біологічного виду, що зникає.

Київський рибоохоронний патруль нагадує, що в Україні заборонений лов червонокнижних видів риб. За незаконний вилов стерляді на порушника складають протокол за ст. 90 КУпАППорушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України. За це загрожує штраф від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконного улову. "Кожен рибалка повинен починати з себе — не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів", — наголошують представники патруля.

Якщо мешканці Київщини помітили, що хтось порушує правила рибальства чи порядок збуту водних біоресурсів, просять повідомляти про це на "гарячу лінію": (099) 341 73 18.

Рибалкам раніше повідомляли, що на Київщині з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах діє заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження триватимуть до 31 березня.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
питна вода свердловина люди селище Шевченко Покровська громада Донецька область
"Раніше питної води не було". Нова свердловина селищі Шевченко на Донеччині: чи достатньо води жителям
У Києві сталася аварія на водогоні: жителів забезпечили водою із автоцистерни
У Києві сталася аварія на водогоні: жителів забезпечили водою із автоцистерни
На Кіровоградщині почали відключати воду за борги. Як це відбувається технічно і що треба зробити, аби послугу відновили
На Кіровоградщині почали відключати воду за борги. Як це відбувається технічно і що треба зробити, аби послугу відновили
Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
На початок