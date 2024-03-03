У лютому 2024 року на водоймах Київщини виявили 62 випадки, коли громадяни порушили правила рибальства. Зокрема, зафіксовані факти вилову риби, занесеної до Червоної книги. Збитки рибному господарству від браконьєрів оцінюють у понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Так, за другий місяць 2024 року представники рибоохоронного патруля наклали штрафів на несумлінних рибалок на суму 3774 грн. Вилучили 565 рибин загальною вагою 334 кілограми. Збитки від незаконного вилову, заподіяні рибному господарству, оцінили у 1 013 651 грн.

Серед вилученого в браконьєрів улову знайшли стерлядь прісноводну, яка занесена до Червоної книги України та має статус біологічного виду, що зникає.

Київський рибоохоронний патруль нагадує, що в Україні заборонений лов червонокнижних видів риб. За незаконний вилов стерляді на порушника складають протокол за ст. 90 КУпАП. За це загрожує штраф від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконного улову. "Кожен рибалка повинен починати з себе — не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів", — наголошують представники патруля.

Якщо мешканці Київщини помітили, що хтось порушує правила рибальства чи порядок збуту водних біоресурсів, просять повідомляти про це на "гарячу лінію": (099) 341 73 18.

Рибалкам раніше повідомляли, що на Київщині з 15 лютого у всіх рибогосподарських водних об'єктах діє заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження триватимуть до 31 березня.