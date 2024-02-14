Із 15 лютого діятиме заборона на вилов щуки

В Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства.

Зазначається, що заборона обумовлена фізіологічними особливостями цього виду риб. Адже щука — одна з небагатьох риб, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C. А це нижча температура порівняно із більшостю інших видів.

"Щука — бажаний улов для багатьох рибалок-любителів. Та невдовзі рибалкам доведеться зробити перерву, необхідну для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків", — йдеться у повідомленні.

У агентстві зауважили, що термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Оскільки безпосередньому нересту щуки передує міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців.

"Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина — обережно випустіть її назад у водойму", — закликають зоозахисники.

За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, повідомили у відомстві. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки — 3468 грн.

Правила любительського і спортивного рибальства

З 9 грудня 2022 року в Україні запровадили нові правила любительського і спортивного рибальства. Вони враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.