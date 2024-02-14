Із 15 лютого діятиме заборона на вилов щуки

В Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня.
Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства.
Зазначається, що заборона обумовлена фізіологічними особливостями цього виду риб. Адже щука — одна з небагатьох риб, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C. А це нижча температура порівняно із більшостю інших видів.
"Щука — бажаний улов для багатьох рибалок-любителів. Та невдовзі рибалкам доведеться зробити перерву, необхідну для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків", — йдеться у повідомленні.
У агентстві зауважили, що термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Оскільки безпосередньому нересту щуки передує міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців.
"Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина — обережно випустіть її назад у водойму", — закликають зоозахисники.
За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, повідомили у відомстві. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки — 3468 грн.
Правила любительського і спортивного рибальства
З 9 грудня 2022 року в Україні запровадили нові правила любительського і спортивного рибальства. Вони враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів.
- збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну людину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри
- знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапан)
- дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків
- збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків
- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони
- зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці "Галерна" Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище)
- зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б'єфахДілянка річки, каналу або водосховища, яка розташована безпосередньо біля шлюзу ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км)
- дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.
- заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку
- встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня.