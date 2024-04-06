У Києві чоловік з ножем напав на працівників військкомату

У Києві в суботу, 6 квітня, чоловік напав на працівників Деснянського територіального центру комплектування.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Деснянського районного ТЦК та СП.

Напад стався об 11.50 під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама. У цей час патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. І в цей час 52-річний Мольдерф Тимофій Аркадійович підійшов зі спини та завдав удар по голові військовослужбовця ТЦК. Потім дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого військовослужбовця ТЦК який був поряд.

У відомстві розповіли, що тримали нападника на безпечній дистанції та викликали поліцію на вулицю Братиславську.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази.

Наразі нападник затриманий за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу", — повідомили в ТЦК.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. Міру покарання визначить суд.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

8 лютого глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить в парламенті тих, хто б підтримував у законопроєкті про мобілізацію норму щодо блокування рахунків громадян, які ухиляються від служби.