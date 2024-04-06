Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що під час масованого обстрілу РФ по Україні вночі 6 квітня російську ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група ППО.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Одну крилату ракету "Калібр" вдалося знищити завдяки нашим мобільним вогневим групам. Це вже не перший випадок, коли наші "мобілки" просто показують суперменський результат", — сказав Євлаш.

Водночас речник ПС зазначив, що іноді військові застосовують ПЗРК, наприклад Stinger, або інших зразків, які надаються Україні.

"Однак ми бачимо, що дійсно мобільні вогневі групи досить потужні й часто проявляють активний результат", — підкреслив майор.

Євлаш також поінформував, що під час обстрілу росіяни намагалися запускати ракети та "шахеди" як з півночі, так і з півдня. Інтервал між дронами-камікадзе становив 10 хвилин.

Окрім цього, як розповів речник ПС, окупанти намагаються використовувати складні ділянки місцевості — яри, балки, щоб уникати українських радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

Майор додав: "Цього разу ми бачимо, що не всім "шахедам" вдалося це зробити — більшість була уражена нашими силами ППО".

Що відомо про нічну атаку РФ 6 квітня

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 10 поранені внаслідок нічних ударів російської армії по Харкову. Пошкоджені 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адмінбудівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Також у Хмельницькій та Запорізькій областях лунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. За даними КОВА, на Київщині працювали сили ППО під час повітряної тривоги.