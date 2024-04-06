Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені

Внаслідок нічних ударів по Харкову 6 квітня, станом на ранок, шестеро людей загинули та 11 зазнали поранень.
Про це повідомили міський голова Ігор Терехов, очільник військової обладміністрації Олег Синєгубов і пресслужба поліції регіону у Telegram.
За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.
За даними мера, пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та десяток авто.
Опівночі РФ атакувала Харків ракетами С-300, повідомили у поліції регіону.
"РФ продовжує застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх "обнулили", — зазначили в повідомленні.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube