Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені

Внаслідок нічних ударів по Харкову 6 квітня, станом на ранок, шестеро людей загинули та 11 зазнали поранень.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов, очільник військової обладміністрації Олег Синєгубов і пресслужба поліції регіону у Telegram.

За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.

Пошкоджена влучанням АЗС, Харків, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків

За даними мера, пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та десяток авто.

Опівночі РФ атакувала Харків ракетами С-300, повідомили у поліції регіону.

"РФ продовжує застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх "обнулили", — зазначили в повідомленні.

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