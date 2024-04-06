Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала територію України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", трьома зенітними керованими ракетами С-300, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 та однією крилатою ракетою "Калібр".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136",

Уточнюється, що безпілотники були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, ракети С-300 запустили із Бєлгородської області, ракети Х-101/Х-555 — із літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а ракета "Калібр" — з акваторії Чорного моря.

Що відомо про нічну атаку РФ 6 квітня

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 10 поранені внаслідок нічних ударів російської армії по Харкову. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Також на Хмельниччині та Запоріжжі лунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. За даними КОВА, на Київщині працювали сили ППО під час повітряної тривоги.