НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуЗСУВійнаЗброя і технологіїПодії

Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Атака РФ 6 квітня. Пуск крилатої ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Фото: Міністерство оборони РФ

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала територію України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", трьома зенітними керованими ракетами С-300, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 та однією крилатою ракетою "Калібр".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136",

Уточнюється, що безпілотники були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, ракети С-300 запустили із Бєлгородської області, ракети Х-101/Х-555 — із літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а ракета "Калібр" — з акваторії Чорного моря.

Що відомо про нічну атаку РФ 6 квітня

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 10 поранені внаслідок нічних ударів російської армії по Харкову. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Також на Хмельниччині та Запоріжжі лунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. За даними КОВА, на Київщині працювали сили ППО під час повітряної тривоги.

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл, поранені журналісти інших медіа

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Авіаудар по Зміївці, Херсонщина, обстріли РФ, зруйновані будинки
Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА
Як у Запоріжжі ліквідовуються наслідки ракетного обстрілу 5 квітня
"Не можемо прийти до тями": як Запоріжжя оговтується після ракетного обстрілу
планета мол харків шевченківський
Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Обстріл Херсона, зруйнований будинок
Внаслідок обстрілу військами РФ Дніпровського району Херсона поранена ще одна людина — ОВА
На початок