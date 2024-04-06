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Скільки жителям Донеччини виплатити компенсації за пошкоджене та зруйноване житло
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Скільки жителям Донеччини виплатити компенсації за пошкоджене та зруйноване житло

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Краматорськ, наслідки російського обстрілу
Початок ремонтних робіт у пошкодженому будинку Краматорська. Краматорська міська рада

На Донеччині люди чиє житло постраждало чи було зруйноване від початку повномасштабного вторгнення отримали понад 900 мільйонів гривень компенсації.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника управління житлового комунального господарства Донецької ОДА Лариса Гусева.

За даними Лариси Гусевої, з 24 лютого 2024 року по березень 2024 в Донецькій області було зруйновано чи пошкоджено 44 664 будинки, з них 4 489 багатоквартирних та 40 175 приватних.

"На жаль по тимчасово окупованим територіям досі не вирішене питання. Ми не маємо постанови кабміну, тому заяви на компенсацію щодо житлових будинків, які знаходяться на окупованих територіях досі не приймаються", — повідомила Лариса Гусева.

Як розповіла Гусева, жителі області подали 7599 заяв на компенсацію за житло, з них 6781 заяв по пошкодженому житлу, 818 по зруйнованому.

  • За пошкоджене житло: погоджено 3 829 заявах на загальну суму 284 мільйони гривень.
  • За зруйноване житло: погоджено 402 заяви на загальну суму 660 мільйонів гривень.

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