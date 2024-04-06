Нардеп пояснив, чи буде збільшений штраф за неявку в ТЦК

Рішення про збільшення штрафу за неявку до Територіального центру комплектування (ТЦК) до 204 тисяч гривень може ухвалити суд.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав народний депутат від фракції "Голос", член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Цей законопроєкт зараз перебуває у правоохоронному Комітеті. Він був внесений паралельно з основним законопроєктом — це зміни до адміністративного Кодексу. Зараз правоохоронний Комітет буде розглядати ці норми. І потім стане зрозуміло, з якими нормами та статтями вій вийде в зал", — пояснив Костенко.

Він додав, що сьогодні 6 квітня правоохоронний Комітет буде вносити законопроєкти про посилення відповідальності за неявку до ТЦК.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.