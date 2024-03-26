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Голова АРМА розповіла, як просувається процес продажу яхти Медведчука
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Голова АРМА розповіла, як просувається процес продажу яхти Медведчука

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Олена Дума
Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Олена Дума під час пресконференції, Київ, 28 квітня 2020 рік. Фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума заявила, що сьогодні триває робота, аби арештовану в Хорватії яхту екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було продано, а гроші передано у державний бюджет України.

Про це посадовиця сказала на пресконференції 26 березня, повідомила кореспондентка Суспільного.

"Огляд цього активу здійснили зовсім нещодавно. Це дало нам змогу все зафіксувати: технічний стан, здійснити підбірку тих матеріалів, які необхідні для оголошення конкурсу і щоб рухатися далі", — зазначила Дума.

За словами голови АРМА, в Агентстві створили відповідну конкурсну комісію.

"Я акцентую на тому, що задля забезпечення прозорості, АРМА не обирає майбутнього власника. Конкурсна комісія, до якої входять не лише посадові особи Агентства, а й посадові особи Міністерства юстиції, Мінекономіки, будуть обирати на електронних майданчиках організаторів торгів", — пояснила посадовиця.

Дума вказала, що АРМА отримує заявки від аукціонних будинків зі США, Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Євросоюзу.

"Конкурсна комісія буде відкрито подавати конкурсні документи в прямому ефірі, YouTube, щоб убезпечити й дотриматися транспарентності", — підкреслила голова Агентства.

Посадовиця також розповіла, що 20 березня було проведене перше засідання комісії, де оголосили яхту до продажу, озвучили технічні вимоги та критерії до учасників, створили відповідні сайти, визначили до 18 квітня кінцевий термін.

"Аукціонний будинок має мати досвід продажу таких коштовних активів та зокрема яхт. Має надати підтверджувальні документи, копії договорів, що ними такі аукціони вже здійснювалися. Обов'язкова вимога дотримання законодавства щодо уникнення причетності до злочинця Віктора Медведчука", — додала Дума.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Слідчі дії відбулися завдяки санкціям, запровадженим Європейським союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюються у 15-20 мільйонів доларів.

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