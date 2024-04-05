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Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини
ВодаПОЛІЦІЯПриродадовкілляРегіони

Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини

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Миколаївські поліцейські разом зі співробітником рибоохоронного патруля проінспектували ділянку акваторії Південного Бугу. У перший день весняної нерестовоїПроцес масового природного відтворення водних біоресурсів. заборони в річці виявили понад 300 метрів сіток та більш ніж 150 рибин в них. Збитки водному господарству сягають 200-250 тисяч гривень.

На рейд п'ятого квітня разом зі спеціалістами рушили кореспонденти Суспільного.

Під час нерестової заборони не можна рибалити з човнів, дозволено лише з берега на вудку з одним чи двома гачками, пояснює інспектор сектору реагування патрульної поліції Віталій Заноздра. За допомогою трала у воді патрульні виявили сітки з рибою.

"Зняли три сітки зв’язані між собою. Вічко в них від 30 до 55 (міліметрів — ред.). У двох сітках була тарань, а в одній сітці 55-й був тільки один карась", — розповідає інспектор.

Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини
Вилучені сітки з водойми з рибинами, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Зі слів Віталія Заноздри, за незаконний вилов риби проти рибалок порушують кримінальну справуЧастина перша статті 249 Кримінального кодексу України .

Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини
Інспектор сектору реагування патрульної поліції Віталій Заноздра, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Катер патрульних оснащений ехолотомГідролокатор, обладнання для дослідження рельєфу дна з вбудованим навігатором, та іншим необхідним обладнанням, каже інспектор сектору реагування патрульної поліції Ілля Плохих.

"Допомагає нам орієнтуватися на воді в нічну пору доби. А також, як ви бачите, ми бачимо глибини, скануємо дно для того, щоб виявляти знаряддя лову, які заборонені", — пояснює Ілля Плохих.

Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини
Обладнання, що встановлене на катері, Мколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

У водоймі інспектори виявили ще одну сітку із живими окунями та ікрою. Інспектор рибоохоронного патруля Олександр Щербина каже, що знаряддя вилову встановили вночі.

"Сітки будуть перераховані, складений акт безхазяйного майна, власник якого не встановлений, через те, що порушника не вдалося затримати. У сітках приблизно риби на 200-250 тисяч збитків", — говорить Олександр Щербина.

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Ікра, яку дістали разом з сітками Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв
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Шеврон інспекторів поліції Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв
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Спеціалісти дістають сітку з води Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла розповідає, що рейди дуже корисні для водних біоресурсів.

"Сьогодні ми вилучили понад 300 метрів сіток з Південного Бугу. Такі рейди будуть по кілька разів на добу в різних водоймах і в різних річках Миколаївщини", — говорить чоловік.

Весняний нерест риби: правоохоронці патрулюють водойми Миколаївщини
Фахівці оглядають місцевість на наявність правопорушників, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Весняна нерестова заборона діє на Південному Бузі з 5 квітня до 25 травня. На Інгулі з 1 квітня до 30 травня.

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