Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у державній зраді проросійському пропагандисту з Івано-Франківська Михайлу Шпіру.

Про це інформують на Facebook-сторінці відомства.

Як йдеться у дописі, кіберфахівці СБУ виявили докази співпраці Михайла Шпіра з російськими спецслужбами. На початку повномасштабного вторгнення РФ він публічно підтримав Путіна. Під час захоплення Херсона його призначили "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

"Саме Шпір санкціонував підрив російськими військами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони втікали з правобережжя", — повідомили в СБУ.

Михайло Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по українських енергооб'єктах. За це командування РФ влітку 2023 року нагородило його медаллю "учасника спеціальної воєнної операції".

Слідчі заочно повідомили Михайлу Шпіру підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ст. 436 та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2.

Що відомо про Михайла Шпіра

Михайло Шпір у лютому 2017 року потрапив до бази даних "Миротворець" за розповсюдження інформації антиукраїнського змісту та розпал міжнаціональної ворожнечі, як антиукраїнський пропагандист та провокатор. Він був одним із кандидатів від "Опозиційної платформи — За життя". За інформацією "Миротворця", народився чоловік в Івано-Франківську у 1986 році. У 2009 був редактором журналів "Сноб" та "Золота каста", а також — генеральним директором ТОВ "Керуюча компанія "Системи".

У серпні 2020 року чоловіка побили у Львові за образливі вислови проти українців. Після цього він виїхав до Москви.

У березні 2021 року працівники Служби безпеки України провели обшуки помешкання за кількома адресами Михайла Шпіра. Слідчі знайшли документи, видані Шпіру Російською Федерацією. Йому оголосили про підозру.

За матеріалами СБУ, в червні 2023 року він уже отримав заочно 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Михайло Шпір переховується на території РФ і тимчасово окупованій частині України.

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