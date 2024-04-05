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У Литві Шмигаль зустрівся з президентом Наусєдою
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У Литві Шмигаль зустрівся з президентом Наусєдою

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У Литві Шмигаль зустрівся з президентом Наусєдою
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Литви Гітанас Наусєда, Литва, 5 квітня 2024 року. Пресслужба українського уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 5 квітня, зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграм.

Глава українського уряду відзначив, що для України надзвичайно важливою була і залишається всебічна допомога Литви. Зокрема, за словами Шмигаля, Україна розраховує на продовження плідної співпраці в оборонній сфері.

На зустрічі Шмигаль і Наусєда говорили також про санкції та конфіскацію російських активів, про гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Також прем’єр-міністр України відзначив, що українська Формула миру залишається єдиним комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки для міжнародної спільноти.

“Передав найщиріші побажання від президента України Володимира Зеленського й подякував за надзвичайний рівень підтримки з боку литовського народу. Українці це відчувають і високо цінують”, — додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 квітня розпочав візит до Литви. Він вже зустрівся з главою литовського уряду Інгрідою Шимоніте.

Напередодні, 4 квітня, Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, а також обговорив з прем'єркою Сілінею технічну допомогу для України.

3 квітня Шмигаль у Талліні зустрівся із президентом Естонії Аларом Карісом. Зокрема вони обговорили створення спільних з Україною оборонних підприємств.

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