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Шмигаль у Латвії обговорив з прем'єркою Сілінею технічну допомогу для України
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Шмигаль у Латвії обговорив з прем'єркою Сілінею технічну допомогу для України

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прибув з візитом до Латвії.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

У ході поїздки глава українського уряду зустрівся зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею й обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема військово-технічну допомогу.

Після перемовин прем'єри провели спільну пресконференцію, під час якої Сіліня вказала, що Латвія у квітні надасть Україні новий пакет допомоги.

"І ми передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", — зазначила посадовиця.

За словами прем'єрки, Латвія також приєдналася до коаліції дронів та паралельно працює у цьому напрямку. Незабаром Україна отримає партію безпілотників.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші БПЛА вартістю загально на 1 мільйон євро. дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", — поінформувала Сіліня.

Посадовиця додала, що Латвія підтримала ініціативу Чехії стосовно закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Латвія внесе 10 млн євро.

"Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим", — підсумувала прем'єрка.

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