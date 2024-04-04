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Шмигаль у Ризі зустрівся з президентом Латвії: про що говорили
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Шмигаль у Ризі зустрівся з президентом Латвії: про що говорили

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, 4 квітня 2024 рік. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що обговорив з Рінкевичсом підтримку вступу України в ЄС і НАТО, напрацювання нових рішень із конфіскації російських активів у Латвії та посилення співробітництва у сфері безпеки між державами.

"Латвія надала Україні зброї, боєприпасів і товарів військового призначення на суму вже понад 376 мільйонів євро, що робить її одним із лідерів за відсотком ВВП", — підкреслив прем'єр-міністр.

Окрім цього, політики порушували тему спільних планів розширення співробітництва й започаткування оборонних виробництв.

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