Шмигаль у Ризі зустрівся з президентом Латвії: про що говорили

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що обговорив з Рінкевичсом підтримку вступу України в ЄС і НАТО, напрацювання нових рішень із конфіскації російських активів у Латвії та посилення співробітництва у сфері безпеки між державами.

"Латвія надала Україні зброї, боєприпасів і товарів військового призначення на суму вже понад 376 мільйонів євро, що робить її одним із лідерів за відсотком ВВП", — підкреслив прем'єр-міністр.

Окрім цього, політики порушували тему спільних планів розширення співробітництва й започаткування оборонних виробництв.