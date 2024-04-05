Шмигаль розпочав візит до Литви та зустрівся з прем'єр-міністеркою Шимоніте

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні 5 квітня розпочав візит до Литви і зустрівся з главою литовського уряду Інгрідою Шимоніте.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"На порядку денному: військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари й послуги" , — написав прем'єр.

Напередодні, 4 квітня, Шмигаль під час візиту до Риги провів зустріч з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, а також обговорив з прем'єркою Сілінею технічну допомогу для України.

3 квітня Шмигаль у Талліні зустрівся із президентом Естонії Аларом Карісом. Зокрема вони обговорили створення спільних з Україною оборонних підприємств.