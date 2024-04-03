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Шмигаль зустрівся із президентом Естонії та обговорив створення спільних оборонних підприємств
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Шмигаль зустрівся із президентом Естонії та обговорив створення спільних оборонних підприємств

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Шмигаль
Премєр-міністр України Денис Шмигаль і президент Естонії Алар Каріс, Таллін, Естонія, 3 квітня 2024 року. Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Талліні зустрівся із президентом Естонії Аларом Карісом. Зокрема вони обговорили створення спільних з Україною оборонних підприємств.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Україна потребує більше зброї, аби вигнати Росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", — поінформував він.

За словами Шмигаля, також із президентом Естонії було обговорено євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України. Прем'єр-міністр наголосив, що Україна має бути членом ЄС і НАТО і висловив сподівання на підтримку з боку Естонії у цих питаннях

Глава українського уряду нагадав, що Алар Каріс був серед європейських лідерів, які відвідали Україну одразу після звільнення Київщини два роки тому.

"Передав пану Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського й подякував за послідовну допомогу Естонії", — додав Шмигаль.

3 квітня глава українського уряду Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Естонії і зустрівся із депутатами Естонії та спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром. Вони обговорили євроінтеграцію України та співпрацю у кіберсфері.

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