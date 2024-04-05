Правки Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки до законопроєкту стосовно мобілізації ще не виписані.

Про це повідомила нардепка Ірина Фріз у коментарі Суспільному.

"Завтра (6 квітня — Ред.) буде засідання Комітету, сподіваюсь, ми все ж зможемо їх побачити, аби предметно говорити, що саме пропонує Комітет", — зазначила парламентарка.

Водночас Фріз розповіла, що 4 квітня відбулось засідання, де ухвалили рішення стосовно самих норм, до яких будуть подаватися комітетські правки.

"Це стосується у тому числі й демобілізації. Обмеження будуть переглядатися, заходи впливу, будуть переглядатися надання консульських послуг за кордоном", — підкреслила нардепка.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.