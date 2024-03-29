Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд 4 269 правок до законопроєкту стосовно мобілізації.

Про це повідомила нардепка Ірина Фріз у коментарі Суспільному.

"На наступному тижні Комітет буде розглядати комітетські правки. Вони мають застосовуватися, в тому числі до прописаного механізму-звільнення від військової служби. Крім того, буде розглядатися правка щодо відстрочки, можливість звільнення для людей з інвалідністю і для доглядачів", — зазначила парламентарка.

Зі слів Фріз, сьогодні починається формування цієї загальної таблиці.

"Єдине, що туди будуть додані ще комітетські правки. Тобто цей обсяг правок може бути десь 3-4 тисячі, я поки що кажу умовно. І залежить, скільки правок буде ухвалено безпосередньо Комітетом. Після того він може потрапляти на сайт Ради. Тому я не думаю, що це займе багато часу. Впевнена, що на наступному тижні ця таблиця буде готова", — пояснила нардепка.

Парламентарка додала, що, за умови повернення до нормальних темпів роботи, ВРУ зможе розглядати по тисячі правок за день.

"Будемо дивитись, все залежать від того, скільки правок буде ставитися на підтвердження. Тому що одна річ, коли буде поставлена на підтвердження на врахування тисяча правок, зовсім інша, коли будуть ставити всі чотири тисячі, що буде займати значно більше часу, ніж передбачалося. Тому це залежить від політичної волі ухвалити цей закон в принципі", — підсумувала Фріз.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.