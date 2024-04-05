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Португалія не має "жодної двозначності" у питанні вступу України в Євросоюз — глава МЗС
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Португалія не має "жодної двозначності" у питанні вступу України в Євросоюз — глава МЗС

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Європарламент
Європарламент. AP/Jean-Francois Badias

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранхель заявив, що новий уряд його держави повністю підтримує вступ України до Європейського союзу.

Про це дипломат повідомив наприкінці зустрічі глав МЗС членів НАТО, яка відбулася в Брюсселі 4 квітня, передає Euractiv.

"Прем'єр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він підтримує розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потребує роз'яснення, тому що Португалія мала певні сумніви, особливо коли минулого року Україні надали статус кандидата", — сказав Ранхель.

Міністр визнав, що попередній соціалістичний уряд, який очолював Антоніу Кошта, був "повністю на боці України", але у питанні розширення Євросоюзу "там були деякі вагання, що завжди створювало частку двозначності".

"Тепер немає жодної двозначності", — підкреслив дипломат.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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