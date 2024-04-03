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Шмигаль обговорив з естонськими парламентарями всебічну підтримку України
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Шмигаль обговорив з естонськими парламентарями всебічну підтримку України

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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спікер Рійгікогу Лаурі Хуссаром, Таллін, Естонія, 3 квітня 2024 року. Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Талліні зустрівся із депутатами Естонії та спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром. Вони обговорили євроінтеграцію та співпрацю у кіберсфері.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. Говорили про наші актуальні потреби, адже Росія продовжує енергетичний терор. Цінуємо долучення Естонії до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів, а також підтримку санкційних пакетів проти агресора. Тісно співпрацюємо над тим, щоб конфіскувати російські активи на користь України", — йдеться у дописі глави українського уряду.

Також Шмигаль висловив естонським політикам вдячність за підтримку важливих для України резолюцій і сприяння в реалізації "формули миру".

3 квітня глава українського уряду Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Естонії.

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