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Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
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Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Спалена техніка РФ
Спалена техніка РФ. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Минулої доби Сили оборони знищили 860 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 445 тисяч людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 445 900 (+860)", — мовиться у повідомленні.

Також українські військові знищили:

  • танків — 7 033 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 13 459 (+73) од,
  • артилерійських систем — 11 221 (+50) од,
  • РСЗВ — 1 029 (+3) од,
  • засобів ППО — 747 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 847 (+30) од,
  • крилатих ракет — 2 059 (+0) од,
  • кораблів та катерів — 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 922 (+61) од,
  • спеціальної техніки — 1 849 (+4) од.

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.

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