Минулої доби Сили оборони знищили 860 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 445 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 445 900 (+860)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 7 033 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 13 459 (+73) од,
- артилерійських систем — 11 221 (+50) од,
- РСЗВ — 1 029 (+3) од,
- засобів ППО — 747 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 847 (+30) од,
- крилатих ракет — 2 059 (+0) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14 922 (+61) од,
- спеціальної техніки — 1 849 (+4) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.
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