Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 5 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 4 ракетних і 80 авіаційних ударів та 108 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 4 квітня відбулось 65 бойових зіткнень.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

На Куп'янському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 30 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де армія РФ за підтримки авіації понад 20 разів намагалася прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 4 невдалі спроби атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Армія РФ здійснила 5 безуспішних атак позицій Сил оборони.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 ЗРК армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артсистемах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО росіян.