Президент Володимир Зеленський 4 квітня провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. Серед іншого, на засіданні було обговорено питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та дронів і протидію повітряним ударам з боку Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту.

"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь. Щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші", —

Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього була доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.