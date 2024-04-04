НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Закупівля РЕБ та дронів, а також стабілізація на фронті: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
ЗеленськийЗброяЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітика

Закупівля РЕБ та дронів, а також стабілізація на фронті: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський 4 квітня провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. Серед іншого, на засіданні було обговорено питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та дронів і протидію повітряним ударам з боку Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту.

"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь. Щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші", —

Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього була доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський заслухав доповідь Сирського та розповів про планування роботи з партнерами
Зеленський
Зеленський і прем’єр Португалії обговорили підписання безпекової угоди
Зеленський
Зеленський відповів на засудження ООН ударів на НПЗ та завод "шахедів" у Татарстані
Зеленський
Зеленський обговорив із прем'єром Японії підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди
На початок