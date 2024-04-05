ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб

Територіальні центри комплектування (ТЦК) викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі нагадали, що президент України підписав закон щодо зменшення з 27 до 25 років віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

“З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів”, — пояснили у Генштабі.