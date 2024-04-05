5 квітня — 772 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Територіальні центри комплектування (ТЦК) викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.
Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.
У Генштабі нагадали, що президент України підписав закон щодо зменшення з 27 до 25 років віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
“З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів”, — пояснили у Генштабі.
Війська РФ завдали ударів по Харкову та по населеному пункту Харківського району, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
У Харкові пролунав вибух, передають наші кореспонденти. Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
МЗС Молдови відреагувало на виявлення уламків дрона поблизу кордону з Україною
Міністерство закордонних справ Молдови засудило виявлення уламків ударного безпілотника росіян на півдні країни поблизу кордону з Україною. Про це йдеться у дописі МЗС Молдови у соцмережі Х.
“Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, який Росія використовувала для нападу на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому”, — йдеться у повідомленні.
Молдова стоїть на боці України, наголосили в МЗС.
У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Уночі Росія атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури на Одещині, пошкоджень зазнала частина обладнання. Знеструмлення споживачів не було, повідомили в НЕК "Укренерго". У Повітряних силах зазначили, що уночі сили протиповітряної оборони знищили усі 13 "шахедів", які росіяни випустили із мису Чауда (Крим).
РФ обстріляла ракетами Покровськ
Російські війська, за попередньою інформацією поліції Донецької області, обстріляли Покровськ двома ракетами "С-300". Внаслідок обстрілу пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 17 приватних домогосподарств. "Крім того, в епіцентрі удару опинилось одне з комунальних підприємств міста. Пошкоджено шкільні автобуси та транспорт, переданий громаді міжнародними донорами міжнародними донорами як гуманітарна допомога", — розказали у міській військовій адміністрації.
СБУ та Сили оборони вдарили по російському аеродрому Морозовськ, знищені шість літаків —
СБУ разом з військовими Сил оборони уночі здійснила атаку на аеродром Морозовськ в Росії, повідомили джерела Суспільного в правоохоронних органах.
Там базувались фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34, які Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.
За даними джерел, щонайменше шість військових літаків знищені, ще вісім — зазнали суттєвих пошкоджень. Також близько 20 російських військових загинули чи отримали поранення.
США не надавали Україні засобів для ударів по російських НПЗ — Пентагон
Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США не постачали Україні засоби для ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території РФ.
Про це речник повідомив під час брифінгу.
За словами Райдера, підтримка України призначена для того, щоб вона "захистила та повернула собі свою суверенну територію".
"Ми не надаємо жодної допомоги для використання за межами цього. Я б порадив вам відвідати Україну, щоб розповісти про їхню діяльність. Звичайно, ми зосереджені на тому, щоб вони могли захистити себе", — зазначив представник Пентагону.
Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного — Міноборони
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що в Україні для кожного військовозобов'язаного створять електронний кабінет.
Відповідну заяву посадовиця зробила в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", — зазначила Черногоренко.
Заступниця міністра пояснила, що е-кабінет дасть можливість надати інформацію в будь-якій зручній для локації, або побачити дані про себе, що містяться у реєстрі, не звертаючись до військкоматів особисто.
"В електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок під час військового обліку. Водночас кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне", — підкреслила посадовиця.
Сирський показав, як ЗСУ палять російську техніку на передовій
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові знищують техніку російських окупантів на фронті.
Генерал-полковник у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, в якому видно бойову роботу Сил оборони. На кадрах захисники атакують армію РФ дронами, скидаючи боєприпаси та інші вибухові засоби.
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Сили ППО у ніч на 5 квітня знищили 13 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували Україну.
Про це повідомили на сторінці Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Армія РФ випустила 13 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Генерал-лейтенант зазначив, що мобільними вогневими групами були знищені всі БПЛА у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській області.
Понад 850 солдатів, 15 танків та пів сотні артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Минулої доби Сили оборони знищили 860 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 445 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 445 900 (+860)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 7 033 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 13 459 (+73) од,
- артилерійських систем — 11 221 (+50) од,
- РСЗВ — 1 029 (+3) од,
- засобів ППО — 747 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 847 (+30) од,
- крилатих ракет — 2 059 (+0) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14 922 (+61) од,
- спеціальної техніки — 1 849 (+4) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.
Генштаб: Минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень
Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 5 квітня.
Минулої доби росіяни здійснили 4 ракетних і 80 авіаційних ударів та 108 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
На фронті протягом 4 квітня відбулось 65 бойових зіткнень.
Під вогнем артилерії окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на полі бою
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.
На Куп'янському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 30 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де армія РФ за підтримки авіації понад 20 разів намагалася прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 4 невдалі спроби атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Армія РФ здійснила 5 безуспішних атак позицій Сил оборони.
ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Українська авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 ЗРК армії РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артсистемах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО росіян.