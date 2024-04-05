У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського обстрілу — Куртєв

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу. В результаті атаки РФ на обласний центр пошкоджені заклади торгівлі та освіти та майже 30 жилих будинків.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

Встановлення OSB-плитами вибитих шибок внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Зазначається, що комунальні служби нині закривають OSB-плитами вибиті шибки внаслідок вибуху.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Усього ж внаслідок російського обстрілу пошкоджено заклад освіти, чотири заклади торгівлі, 20 приватних та дев'ять багатоповерхових будинків.

Місце з напоями та їжею для містян неподалік від місця обстрілу. Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Окрім цього секретар Запорізької міськради відзначив роботу місцевої влади, благодійних фондів та організацій, які надавали консультації та допомогу з харчуванням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber