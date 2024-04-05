У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського обстрілу
У Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків російського обстрілу, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Нині відомо, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено заклад освіти, чотири заклади торгівлі, 20 приватних та дев'ять багатоповерхових будинків.
Кількість загиблих людей внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до чотирьох — Федоров
Кількість загиблих людей внаслідок ракетного обстрілу міста Запоріжжя армією РФ зросла до чотирьох, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров. Понад двадцять — дістали поранень.
Кількість поранених внаслідок обстрілу РФ зросла до 19 — Федоров
Кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 19, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров.
Іван Федоров про наслідки атаки армії РФ
Очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу поранені 13 людей, серед яких два журналісти:
"Частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Також пошкоджень зазнала промислова інфраструктура та цивільна, торгова інфраструктура. Ми поки не можемо оцінити всіх масштабів руйнувань..."
Внаслідок обстрілу РФ дістали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури — Нацполіція
За уточненими даними, війська РФ вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі – здійснили повторний удар ще двома ракетами. Внаслідок обстрілу дістали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби, повідомили у Нацполіції.
Зросла кількість загиблих та поранених — Федоров
Кількість загиблих внаслідок обстрілу армії РФ зросла до трьох. Кількість поранених — до 13 людей. З них четверо – у важкому стані, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров
Внаслідок повторних ударів армії РФ ще декількла людей поранені — журналісти Суспільного
Внаслідок повторних ударів армії РФ по Запоріжжю дістали травм ще декілька людей, передають кореспонденти Суспільного з місця подій.
Двоє людей загинули. Шестеро дістали поранень та ушпиталені — Федоров
Жінка та чоловік загинули внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Шестеро людей дістали поранень. Так, 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі поранені у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров.
Перекриття руху транспорту у Запоріжжі — Патрульна поліція Запорізької області
У Запоріжжі перекрито рух транспорту на ділянці по вулиці Круговій від вулиці Червоної до вулиці Іванова.
Також тимчасово обмежено рух по вулиці Іванова від проспекту Моторобудівників до вулиці Стефанова, повідомили у патрульній поліції Запорізької області.
Внаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранень — Куртєв
Попередньо, шестеро людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ на Запоріжжя. Пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток та заклад торгівлі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
Внаслідок атаки РФ є поранені — Федоров
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя є поранені. Інформація щодо загиблих та пошкодження міської інфраструктури уточнюється.