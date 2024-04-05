Двоє людей загинули. Шестеро дістали поранень та ушпиталені — Федоров

Жінка та чоловік загинули внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Шестеро людей дістали поранень. Так, 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі поранені у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров.