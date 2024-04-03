4 квітня — 771 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У Харкові вночі 4 квітня лунали вибухи. Над містом були російські "Шахеди". Відомо про щонайменше трьох загиблих рятувальників, пораненого працівника ДСНС та руйнування житлової забудови. Також є дані про щонайменше 10 поранених. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5 людей.
- Уряд Латвії затвердив новий пакет допомоги Україні на суму майже 10 мільйонів євро.
- Зеленський заявив, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військових на 1 червня.
- Україна та Фінляндія уклали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
- ООН засудила атаку по нафтопереробному заводу та заводу з виробництва "шахедів" у РФ. Зеленський відреагував.
Закупівля РЕБ та дронів і протидія ударам Росії: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський 4 квітня провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача. Серед іншого, на засіданні було обговорено питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та дронів і протидію повітряним ударам з боку Росії.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту.
"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", — йдеться у дописі.
Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього була доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.
"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", — сказав Зеленський.
Громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають до лютого 2025 року повторно пройти ВЛК — Міноборони
У Міністерстві оборони показали інфографіку роз'яснення закону №3621-IX, який зокрема передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Як зазначили у відомстві, підписаний президентом Володимиром Зеленським документ опублікували 3 квітня, а набуде чинності він 4 травня 2024 року.
"Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний)", — повідомили у МО.
В інфографіці Міноборони вказали, що громадяни, які наразі мають статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.
Після повторного огляду військові, які визнані непридатними, — будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними — продовжать службу. А військовозобов'язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними — можуть проходити службу.
Німеччина ініціювала пошук доступних систем ППО Patriot для України
Німеччина ініціювала пошук доступних систем ППО Patriot для України, заявив міністр закордонних справ Кулеба. За його словами Берлін "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".
РФ вдарила між населеними пунктами Харківського району: один чоловік загинув, двоє — поранені
Російська ракета вдарила у полі між Березівкою та Коротичем на Харківщині. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов.
"Працівник сільгосппідприємства удобрював поля. Ворожий удар обірвав його життя, чоловікові було 37 років. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, зараз їм надають допомогу в лікарні. Російський боєприпас лишив триметрову в діаметрі вирву, глибиною два метри. Пошкоджена також сільгосптехніка — екскаватор та вантажівка", — йдеться у повідомленні.
Фахівці продовжують встановлювати, що саме за боєприпас росіяни використали для удару.
Кудрицький пояснив, як убезпечити енергосистему України від атак Росії: чи вплине це на тарифи
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що єдиним шляхом захистити енергетичну систему від наслідків атак російських окупантів є розосередження виробництва електроенергії по всій території держави.
Про це посадовець повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine.
"Зосередження генерації на декількох майданчиках — це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації потужностей", — зазачив Кудрицький.
За словами голови "Укренерго", необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, які будуть більш стійкими до масованих ударів через свою розосередженість. Відповідно, атаки не призведуть до таких тяжких, як нині, наслідків для енергосистеми.
"Сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції — без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", — розповів посадовець.
Кудрицький поінформував, що енергосистемі потрібна нова теплова генерація — але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо.
Окрім цього, енергосистема потребує газових пікерів (невеликі високоманеврені електростанції, що працюють на газі) та систем накопичення електроенергії, підкреслив голова "Укренерго".
Географічно генерація має бути розосереджена по всій території держави.
Посадовець пояснив, що трансформація енергетичної системи повинна відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі партнерів. Кудрицький наголосив, що це має збалансувати розрахунки.
Голова "Укренерго" додав, що реформування не повинно перекладатися на плечі населення. Тобто тарифи не повинні збільшуватися.
В Одеській області прикордонники заборонили в'їзд в Україну "прихильнику" РФ
Прикордонники Білгород-Дністровського загону заборонили в’їзд в Україну 46-річному громадянину Молдови, який виявився прихильником російської влади. Про це 4 квітня повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
За інформацією ДПСУ, під час перевірки у пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники та працівники СБУ знайшли в телефоні чоловіка матеріали проросійського характеру.
Також він начебто виявився активним користувачем інтернет-контенту спрямованого на дискредитацію влади України.
Іноземця відправили назад та заборонили в’їзд до України.
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську
Володимира Синельника, якого підозрювали у наведенні російської ракети на піцерію "RIA" у Краматорську 27 червня 2023 року, суд визнав винним. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця Краматорська у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
Суспільне Донбас звернулось до адвоката, він відмовився коментувати рішення та відповідати на питання, посилаючись на те, що рішення суду не набрало чинності.
Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку
Російські військові намагаються просунутись на Авдіївському напрямку в районах Первомайського, Новобахмутівка — Очеретине, Ласточкине — Сєверне — Тоненьке.
Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільне. Студія".
"Особливо ніяких змін не було, крім тактичних дій противника, намагання просунутися й закріпитися на деяких ділянках — район Первомайського, напрямок Новобахмутівка — Очеретине, Ласточкине — Сєверне — Тоненьке. Вони намагаються просунутися поки дозволяють погодні умови", — розказав військовослужбовець.
За його словами, російські військові використовують важку техніку — танки, САУ, міномети калібром 82 мм, КАБи, водночас сили оборони застосовують протиповітряну оборону.
"Працювати в нас є чим. При цьому ми активно проводимо всі роботи для побудови фортифікаційних споруд тощо", — сказав Цехоцький.
Через подвійні удари РФ загинув 91 рятувальник
Через подвійні удари російських військових протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув 91 рятувальник, поранені — 348. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ДСНС.
Серед загиблих, зокрема, три рятувальники, яких вбив повторний російський удар по Харкову вночі 4 квітня.
Унаслідок удару по Харківському району загинув чоловік
О 12:47 російські війська вдарили між населеними пунктами у Харківському районі. Унаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що російські війська завдають ударів.
Російські війська обстріляли одну з сонячних електростанцій на Дніпропетровщині: є поранений
Впродовж доби російські війська обстріляли одну з сонячних електростанцій на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа, повідомили в Міненерго. Під час ліквідації загоряння охоронець підприємства отримав опіки. Впродовж години пожежу ліквідували персонал станції та ДСНС.
На Запорізькій АЕС через російські обстріли відключилась лінія живлення
О 10:06 внаслідок російських обстрілів відключилась зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, повідомили в Енергоатомі.
Наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно відновили українські енергетики. У разіі її відключення станція опиниться на межі чергового блекауту.
У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
"Знов фіксуємо нову позначку". У Маріуполі помітили переміщення військової колони окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували чергове переміщення російської військової техніки, на якій помітили нову позначку.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо переміщення двох "Ос" в складі військової колони включно з двома тягачами (пустими). Також знов фіксуємо нову позначку. Використовується як додаткова, але помітна", — зазначив Андрющенко.
За його даними, техніка рухалась з Бердянського напряму на ММК Ілліча.
Повітряні Сили: вночі знищили 11 з 20 "шахедів"
Вночі 4 квітня військо РФ атакувало Харківщину ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області — РФ. Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів". В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Франція спростувала заяви РФ про "готовність вести діалог щодо України" — Reuters
Франція спростувала заяви Росії про те, що вона нібито висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори під час телефонної розмови міністрів оборони двох країн у середу, 3 квітня.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністерство оборони Росії заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьяном Лекорну і його російським колегою Сергієм Шойгу нібито "була відзначена готовність до діалогу щодо України".
Відправною точкою для дискусій можуть начебто можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.
"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, до переговорів чи чогось подібного", — заявило джерело у французькому уряді.
Як відзначає агенція, у російській заяві також йдеться про те, що будь-яка ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні є "безглуздою", якщо Росія не буде її учасником.
Поблизу Сєвєродонецька понад три доби горить ліс
Навколо окупованого Смолянинового, що поблизу Сєвєродонецька Луганської області, понад три доби палає хвойний ліс.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його даними, окупанти та рятувальники не займаються гасінням пожежі.
"Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але ніяких дій від них жителі поки що не дочекалися", — написав Лисогор.
Російська армія обстріляла Семенівську громаду на прикордонні Чернігівщині
Російські війська за добу 3 квітня атакували Семенівську прикордонну громаду на Чернігівщині.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Військові зафіксували п'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.
Кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 12 людей — прокуратура
Кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 12 людей, повідомили у пресслужбі облпрокуратури. Серед них — дев’ятеро цивільних, медсестра, рятувальник та поліцейський. Троє з поранених — у тяжкому стані. Загалом уночі армія РФ випустила по Харкову 15 "шахедів", частину з них — збили, повідомили в ОВА. Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.
З артилерії та БпЛА: армія РФ протягом доби обстріляла три громади Миколаївщини
Протягом третього квітня російські війська з артилерії та безпілотниками атакували населені пункти Миколаївщини. Загиблих немає.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Близько 17:30 було зафіксовано влучання безпілотника типу "Ланцет" за межами населеного пункту Коблівської громади. Загиблих та травмованих немає.
3 квітня о 17:31 та 18:15 противник завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.
Цього ж дня армія РФ п'ять разі атакувала з артилерії Куцурубську громаду та її відкриту місцевість. Обійшлося без загиблих та травмованих.
На війні в Україні РФ втратила понад 445 тисяч військових — Генштаб
Станом на ранок 4 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 445 040 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 670 військових.
Пошкоджені навчальний заклад та дитсадок: армія РФ обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстрілювали вісім населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Військові РФ били по житлових кварталах Антонівки, Придніпровського, Кізомису, Берислава, Тягинки, Золотої Балки, Осокорівки та Херсона. Пошкоджені п'ять житлових будинків, навчальний заклад та дитячий садок, йдеться в повідомленні.
У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що за добу російські війська три рази обстріляли населені пункти громади. Ураження зафіксували у Херсоні та Придніпровському.
Війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини
У ніч на 4 квітня війська РФ били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосували дрони-камікадзе й важку артилерію. Загалом було пів десятка атак.
Про це повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, російські війська поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя.
Загиблих та поранених немає.
Суспільне Харків показує кадри рятувальної операції сьогодні вночі
Суспільне Харків показує кадри рятувальної операції сьогодні вночі. Цього чоловіка витягували з-під завалів понад три години. За уточненою інформацією, четверо людей загинули та ще щонайменше 11 — отримали поранення. Перший безпілотник поцілив по житловій триповерхівці о першій ночі. Коли рятувальники працювали на місці влучання, стався повторний удар — троє пожежників загинули. Ще один безпілотник поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів — там загинула жінка.
Авіація Сил оборони ударила по війську РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту росіян.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку росіян в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де військо РФ намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де військо РФ намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де військо РФ за підтримки авіації 22 рази намагалося прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку протягом минулої доби військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 7 безуспішних атак позицій українських військ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: вночі збили 11 "шахедів", на фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Поранення під час ударів по Харкову також зазнав працівник поліції — прокуратура
Поранення під час ударів по Харкову також зазнав працівник поліції, сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Загиблі внаслідок повторного удару по Харкову рятувальники були водіями — Терехов
Загиблі внаслідок повторного удару по Харкову рятувальники були водіями, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС, передає кореспондент Суспільного. Поруч одного з них — вирва від влучання.
У Харкові вночі пролунали вибухи, є загиблі та поранені
У Харкові з 01:03 4 квітня лунали вибухи. Над містом були російські "Шахеди". Є загиблі та поранені.
На 02:04 було відомо про щонайменше трьох загиблих рятувальників, пораненого працівника ДСНС та руйнування житлової забудови. Також є дані про щонайменше 10 поранених.
Станом на 3.08 у Харкові було попередньо відомо про п'ятьох загиблих: четверо людей загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, повідомив міський голова Терехов. За його даними, також тоді були дані про п'ятьох поранених.
Терехов зазначив, що у деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом після атаки РФ.
О 04:14 стало відомо, що щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, один з поранених у тяжкому стані, інші — в легкому. Синєгубов каже, що під час удару поранена медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала поранень після повторного удару РФ.
О 05:54 стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару РФ по Новобаварському району Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. Для цього довелося підіймати плити перекриттів будинку. Пораненого передали медикам, він при тямі, попросив води, але пересуватися сам не міг.
Про рух "Шахедів" на Харківщині було відомо з 00:24, про них повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах тоді казали про групу "Шахедів" з північного сходу.