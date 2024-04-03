У Харкові вночі пролунали вибухи, є загиблі та поранені

У Харкові з 01:03 4 квітня лунали вибухи. Над містом були російські "Шахеди". Є загиблі та поранені.

На 02:04 було відомо про щонайменше трьох загиблих рятувальників, пораненого працівника ДСНС та руйнування житлової забудови. Також є дані про щонайменше 10 поранених.

Станом на 3.08 у Харкові було попередньо відомо про п'ятьох загиблих: четверо людей загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, повідомив міський голова Терехов. За його даними, також тоді були дані про п'ятьох поранених.

Терехов зазначив, що у деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом після атаки РФ.

О 04:14 стало відомо, що щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, один з поранених у тяжкому стані, інші — в легкому. Синєгубов каже, що під час удару поранена медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала поранень після повторного удару РФ.

О 05:54 стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару РФ по Новобаварському району Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. Для цього довелося підіймати плити перекриттів будинку. Пораненого передали медикам, він при тямі, попросив води, але пересуватися сам не міг.

Про рух "Шахедів" на Харківщині було відомо з 00:24, про них повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах тоді казали про групу "Шахедів" з північного сходу.