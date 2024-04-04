Армія РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині — двоє загиблих та двоє поранених

Російські військові обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині двоє людей загинули та двоє — поранені. По населеному пункту ввечері 4 квітня завдали чотири авіаудари.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

"Пошкоджено численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу встановлюємо", — розповів Філашкін.

Як розповіли в обласній прокуратурі, російські військові обстріляли населений пункт о 17 годині.

"Під час обстрілу загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, поранений 74-річний місцевий житель. У обох осколкове поранення, їх ушпиталили", — уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про селище Нью-Йорк у Донецькій області

Населений пункт Нью-Йорк розташований за 12 кілометрів на захід від окупованої Горлівки. До повномасштабного вторгнення у селищі проживало 15 тисяч людей.

Нью-Йорк, Донецька область. Скрін з мапи проєкту DeepState

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