НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині — двоє загиблих та двоє поранених
ОбстрілиЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСРегіониТоп регіонів

Армія РФ обстріляла Нью-Йорк на Донеччині — двоє загиблих та двоє поранених

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ обстріляла Донецьку область 4 квітня
Зруйнований будинок під час обстрілу у Донецькій області. Facebook/Донецька обласна прокуратура

Російські військові обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині двоє людей загинули та двоє — поранені. По населеному пункту ввечері 4 квітня завдали чотири авіаудари.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

"Пошкоджено численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу встановлюємо", — розповів Філашкін.

Як розповіли в обласній прокуратурі, російські військові обстріляли населений пункт о 17 годині.

"Під час обстрілу загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, поранений 74-річний місцевий житель. У обох осколкове поранення, їх ушпиталили", — уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про селище Нью-Йорк у Донецькій області

Населений пункт Нью-Йорк розташований за 12 кілометрів на захід від окупованої Горлівки. До повномасштабного вторгнення у селищі проживало 15 тисяч людей.

Нью-Йорк, Донецька область
Нью-Йорк, Донецька область. Скрін з мапи проєкту DeepState

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо
Херсонщина, обстріли
Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами
На початок