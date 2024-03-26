"Дайте нам кляті Patriot" — Кулеба звернувся до союзників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО Patriot, які "відчайдушно потрібні" українцям.

Про це міністр сказав в інтерв'ю Politico.

"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми змогли б захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від руйнування", — зазначив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявляв, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.