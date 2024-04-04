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Глава МЗС Естонії запропонував союзникам по НАТО передати Україні системи Patriot
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Глава МЗС Естонії запропонував союзникам по НАТО передати Україні системи Patriot

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Глава МЗС Естонії запропонував союзникам по НАТО передати Україні системи Patriot
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції, 30 квітня 2023 року. AP

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив, що союзники повинні надати Україні швидку військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону. Зокрема, передати системи Patriot.

Про це дипломат сказав журналістам перед початком засідання міністрів у четвер, 4 квітня.

"Ми повинні надати швидку підтримку Україні, військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону”, — сказав Цахкна.

Він додав, що напередодні мав двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, на якій йшлося про боєприпаси, довгострокові зобов'язання, але також про протиповітряну оборону.

“Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня, 24/7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо, Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру”, — сказав глава МЗС Естонії.

Тож, за його словами, є багато речей, які потрібно зробити. Водночас занепокоєння міністра викликає те, що “ми надто любимо дискутувати і дискутувати, але ми маємо виконувати”.

Цахкна сказав, що сподівається, що на засіданні 4 квітня, в той самий час, коли союзники святкують 75 років НАТО, вони зможуть ухвалити подальші рішення на підтримку України, а також для наступних кроків.

“Україна по праву належить місце в НАТО, і ми справді підтримуємо це на саміті у Вашингтоні. Ми збираємося (зробити — ред.) наступний крок до членства", — сказав міністр.

3 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.

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