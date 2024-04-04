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Кулеба — про засідання Ради Україна-НАТО: "Мій основний меседж сьогодні — Patriot"
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Кулеба — про засідання Ради Україна-НАТО: "Мій основний меседж сьогодні — Patriot"

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба . УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС стануть комплекси Patriot.

Про це дипломат повідомив після прибуття до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, спілкуючись із журналістами разом з генеральним секретарем блоку Єнсом Столтенбергом.

"Не хочу псувати святкування дня народження (НАТО — Ред.), але мій основний меседж сьогодні — Patriot. Бо порятунок українських життів, міст й економіки залежить від надійності Patriot", — зазначив Кулеба.

Міністр пояснив: "Ми говоримо про Patriot, адже це єдина система, яка може збивати балістику. Україну в березні обстріляли 94 балістичними ракетами".

"Але надання Patriot залежить від союзників. У них їх удосталь. Тож, це сьогодні буде моїм головним фокусом, і я з нетерпінням очікую на дискусію, яку матиму із союзниками", — підкреслив дипломат.

Своєю чергою Столтенберг наголосив, що допомагати Україні — це не благодійність, а інвестиція у міжнародну нашу безпеку.

"Сьогодні ми обговоримо, як можемо посилити співпрацю і також як можемо просунути членство України в Альянсі. НАТО дало зрозуміти, що ви будете членом блоку", — продовжив генсекретар.

Посадовець додав, що 99% військової допомоги надходить від Альянсу.

"Але ми маємо впевнитись що допомога буде постійною, передбачуваною. Зараз ми шукаємо можливості організувати довгострокову допомогу", — підсумував Столтенберг.

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