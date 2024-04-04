Упродовж березня 2024 року Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству прийняв і опрацював 1427 звернень від містян, які надійшли на "телефон довіри". Це на 9% більше, ніж у лютому.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Також, за її словами, у березні майже в усіх районах Києва, крім Подільського та Печерського, зросла кількість звернень громадян до мобільних бригад допомоги щодо домашнього насильства.

Найбільше консультацій мобільні бригади надали жителям Шевченківського району. Як і минулого місяця, переважали запити на психологічну допомогу. Дзвінків щодо домашнього насильства надійшло понад 40%, зазначила Марина Хонда. Водночас, з її слів, у порівнянні з лютим, число звернень щодо насильства від чоловіків зменшилось — зі 132 до 113.

Заступниця міського голови нагадала, що жителі столиці, які постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації, можуть звертатися по допомогу фахівців за номерами телефонів:

15-00 (зі стаціонарного);

044-272-15-00 (з мобільного).

Консультацію та допомогу нададуть незалежно від статі, місця реєстрації чи інших соціальних характеристик.

У Києві також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Її працівники мають можливість виїжджати на виклики та надавати допомогу на місці. Телефони для звернень:

+38096 267 4824 або +38099 679 2374 (правий берег),

+38096 267 4840 або +38099 679 23 87 (лівий берег)

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги:

оперативно відреагує на повідомлення про випадки насильства і виїде на місце події за необхідності;

надасть безоплатну психологічну підтримку;

розкаже постраждалим їхні права, медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства;

повідомить про наявні спеціалізовані сервіси (притулки, кризові кімнати, денні центри) та, за потреби, перенаправить туди постраждалих від домашнього насильства.

Що відомо про протидію домашньому насильству в Києві

У столиці працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Раніше в КМДА повідомили, що в лютому 2024 року у Києві зросла кількість звернень на телефон довіри від жінок від 18-ти до 25 років, які потерпають від домашнього насильства. Усі вони мають дітей до року.

Протягом січня цього року кияни телефонували до Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству 1367 разів. Домашнього насильства стосувались 579 звернень. До фахівців Центру звернулися 481 жінка та 98 чоловіків.

За два місяці 2024 року столичні правоохоронці близько трьох тисяч разів виїздили на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Близько 20 жінкам із дітьми надали тимчасовий прихисток.

У столиці капітально відремонтували один із притулків Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. У приміщенні одночасно можуть проживати 12 жінок із дітьми.