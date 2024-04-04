НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У березні кияни частіше зверталися до соціальних служб щодо випадків домашнього насильства
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВОПСИХОЛОГІЯСОЦЗАХИСТДОПОМОГАКМДАРегіони

У березні кияни частіше зверталися до соціальних служб щодо випадків домашнього насильства

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Домашнє насильство: у Києві в березні-2024 було майже 1,5 тис. звернень на телефон довіри
Телефон. Фото: pixabay

Упродовж березня 2024 року Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству прийняв і опрацював 1427 звернень від містян, які надійшли на "телефон довіри". Це на 9% більше, ніж у лютому.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Також, за її словами, у березні майже в усіх районах Києва, крім Подільського та Печерського, зросла кількість звернень громадян до мобільних бригад допомоги щодо домашнього насильства.

Найбільше консультацій мобільні бригади надали жителям Шевченківського району. Як і минулого місяця, переважали запити на психологічну допомогу. Дзвінків щодо домашнього насильства надійшло понад 40%, зазначила Марина Хонда. Водночас, з її слів, у порівнянні з лютим, число звернень щодо насильства від чоловіків зменшилось — зі 132 до 113.

Заступниця міського голови нагадала, що жителі столиці, які постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації, можуть звертатися по допомогу фахівців за номерами телефонів:

  • 15-00 (зі стаціонарного);
  • 044-272-15-00 (з мобільного).

Консультацію та допомогу нададуть незалежно від статі, місця реєстрації чи інших соціальних характеристик.

У Києві також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Її працівники мають можливість виїжджати на виклики та надавати допомогу на місці. Телефони для звернень:

  • +38096 267 4824 або +38099 679 2374 (правий берег),
  • +38096 267 4840 або +38099 679 23 87 (лівий берег)

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги:

  • оперативно відреагує на повідомлення про випадки насильства і виїде на місце події за необхідності;
  • надасть безоплатну психологічну підтримку;
  • розкаже постраждалим їхні права, медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства;
  • повідомить про наявні спеціалізовані сервіси (притулки, кризові кімнати, денні центри) та, за потреби, перенаправить туди постраждалих від домашнього насильства.

Що відомо про протидію домашньому насильству в Києві

У столиці працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Раніше в КМДА повідомили, що в лютому 2024 року у Києві зросла кількість звернень на телефон довіри від жінок від 18-ти до 25 років, які потерпають від домашнього насильства. Усі вони мають дітей до року.

Протягом січня цього року кияни телефонували до Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству 1367 разів. Домашнього насильства стосувались 579 звернень. До фахівців Центру звернулися 481 жінка та 98 чоловіків.

За два місяці 2024 року столичні правоохоронці близько трьох тисяч разів виїздили на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Близько 20 жінкам із дітьми надали тимчасовий прихисток.

У столиці капітально відремонтували один із притулків Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. У приміщенні одночасно можуть проживати 12 жінок із дітьми.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Берегівському районі у місцевого жителя поліцейські знайшли вдома гранати та набої
Виклик щодо домашнього насильства: у закарпатця вдома знайшли гранати та набої
Матері, соцзахист, допомога, Дніпро
Центр "Мамине щастя" у Дніпрі допомагає понад 30 жінкам та дітям. Як та хто може звернутися
У Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини
33-річна жінка в реанімації: у Мукачеві затримали підозрюваного у побитті колишньої дружини
На Миколаївщині зростає кількість звернень до спеціалізованих служб щодо насильства
На Миколаївщині зростає кількість звернень до спеціалізованих служб щодо насильства
На початок