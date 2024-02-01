У січні кияни залишили більше 550 звернень щодо домашнього насильства

Протягом січня кияни телефонували до Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству 1 367 разів. Домашнього насильства стосувались 579 звернень.

Про це заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона розповіла, що минулого місяця до фахівців Центру звернулися 481 жінка та 98 чоловіків. Також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надали 182 консультації щодо домашнього насильства на місці, телефоном та онлайн.

У кімнатах кризового реагування перебували 12 жінок, 11 дітей та 1 чоловік. У притулку — 4 жінки та 5 дітей.

"Найбільше звернень залишається щодо фізичного насильства, утім фіксуємо ще тенденцію збільшення кількості звернень щодо економічного. Право на захист і підтримку має кожен", — наголосила Хонда.

Міська служба телефона довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

15-00 (зі стаціонарного);

044-272-15-00 (із мобільного).

Також можна отримати очну психологічну підтримку та юридичну допомогу в Денному центрі соціально-психологічної допомоги за адресою: вул. Райдужна, 6-А.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

На початку квітня у Києві відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надають психологічну підтримку, зокрема, демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність міста.

У місті працюють п'ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Також у столиці функціонує Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

Усі, хто цього потребує, можуть відвідати Кризовий центр "Соціотерапія". Там допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров'я України разом з ВООЗ розробляє новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".