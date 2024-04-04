Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон виключив введення західних військ в Україну, щоб не дати президенту Росії Володимиру Путіну "мішень".

Про це він сказав у подкасті Української служби BBC.

При цьому міністр закордонних справ визнав, що "війна буде програна, якщо союзники не активізуються".

Але на питання, чи повинні західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів "ні".

Він також додав, що НАТО має бути в "найкращій формі" до виборів у США.

Кемерон заявив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до Сполучених Штатів після того, як став міністром закордонних справ, і закликатиме Конгрес надати більшу фінансову підтримку, що "може змінити наратив" щодо України.

За його словами, НАТО доведеться працювати з тим, хто переможе на цьогорічних виборах в США, тому зараз саме час привести себе в "найкращу можливу форму до листопада".

Він додав, що якщо вдасться отримати гроші на допомогу Україні від Конгресу США, якщо союзники зможуть надати Україні зброю, якої вона потребує, та показати Путіну, що він не зможе їх перечекати, що Україна дасть відсіч і відвоює більше своєї території, то це буде “історією успіху”.

“Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і... подивимося на все більше і більше членів НАТО, які витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху”, — сказав міністр.

Раніше в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ до України, навіть для проведення тренувальних місій. За його словами, навчання краще проводити за кордоном, оскільки іноземні військові на території України стануть мішенню для Росії.

Що відомо про відправку військових західних країн в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом видання Politico повідомило, що Франція будує альянс країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, при цьому поглиблюючи суперечності з Німеччиною.