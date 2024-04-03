Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у середу, 3 квітня, закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.

Про це інформує Reuters.

“Союзники повинні активізуватись і витрачати більше на оборону на тлі російської агресії, що триває, та більш небезпечного світу”, — сказав Кемерон у своїй промові з нагоди 75-річчя історії НАТО з моменту його заснування 4 квітня 1949 року.

Зазначається, що Кемерон проситиме союзників підтримати ініціативи Британії щодо закупівлі ракет і боєприпасів стандарту НАТО для українських Збройних Сил. Велика Британія витратила мільярди доларів на підтримку України з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, пише агенція.

"Оскільки Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати критично важливу допомогу, яка потрібна Україні для перемоги у війні", — сказав Кемерон.

Він також вказав на відданість НАТО інтеграції України в альянс, підтвердивши консенсус усіх союзників щодо майбутнього членства України в НАТО.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.