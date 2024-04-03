НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Британія передасть Україні обладнання для розмінування
ВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуМІНУВАННЯСвітЗброя і технології

Британія передасть Україні обладнання для розмінування

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Знак, що попереджає про мінну небезпеку
Знак, що попереджає про мінну небезпеку, Харківська область, 29 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати. Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Глава МЗС Британії Кемерон знову відкинув введення західних військ в Україну
Глава МЗС Британії Кемерон знову відкинув можливість введення західних військ в Україну
Кулеба та Кемерон
Кулеба зустрівся з главами МЗС Британії, Угорщини та Фінляндії. Які питання обговорили
глава МЗС Британії Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону
НАТО і підтримка України: глава МЗС Британії закликав союзників збільшити витрати на оборону
Армія РФ
Росія щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів для війни проти України — британська розвідка
На початок