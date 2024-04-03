Британія передасть Україні обладнання для розмінування

Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Підприємство Defence Equipment & Support, яке входить до структури оборонного відомства Британії, повідомило, що Україна на поточний момент є найбільш замінованою країною у світі.

Тому воно уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати. Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.