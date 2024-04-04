У столичному метро запустили другий потяг із польських вагонів — Кличко

Сьогодні, 4 квітня, у Києві на маршрут зеленої гілки метро вийшов другий потяг з вагонів, які столиця отримала від Варшави.

Про це повідомив у Telegram Київський міський голова Віталій Кличко.

"Проїхався в ньому. Вагони зручні і гарні. Експлуатацію першого такого потягу почали на цій гілці в листопаді минулого року", — сказав Кличко.

Він нагадав, що загалом минулого року в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Фахівці комунального підприємства "Київський метрополітен" проводять необхідні експертизи вагонів.

Київський міський голова Віталій Кличко оглядає вагон метро, який столиця отримала від Варшави. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Зазначається, що частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів, а частину — адаптують і додають до рухомого складу столичного метро.

За словами Кличка, наразі тривають роботи з адаптації 2 вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року.

Що відомо про передачу варшавських поїздів метро Києву

На початку 2023 року Київський міський голова Віталій Кличко та мер Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про співробітництво між метрополітенами обох міст. Йшлося про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро. Це та ж серія вагонів №717, які експлуатуються в українській столичній підземці.

Місту безкоштовно передали вагони російського зразка 81 серії. Перед відправкою до Києва з польських вагонів демонтували різне обладнання, яке не використовували в українському метро.