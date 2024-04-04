НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У столичному метро запустили другий потяг із польських вагонів — Кличко
МЕТРОДОПОМОГАКМДАГромадський транспортРегіони

У столичному метро запустили другий потяг із польських вагонів — Кличко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Потяги метро із польських вагонів у Києві
Потяги метро із польських вагонів. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Сьогодні, 4 квітня, у Києві на маршрут зеленої гілки метро вийшов другий потяг з вагонів, які столиця отримала від Варшави.

Про це повідомив у Telegram Київський міський голова Віталій Кличко.

"Проїхався в ньому. Вагони зручні і гарні. Експлуатацію першого такого потягу почали на цій гілці в листопаді минулого року", — сказав Кличко.

Він нагадав, що загалом минулого року в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Фахівці комунального підприємства "Київський метрополітен" проводять необхідні експертизи вагонів.

У Києві
Київський міський голова Віталій Кличко оглядає вагон метро, який столиця отримала від Варшави. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Зазначається, що частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів, а частину — адаптують і додають до рухомого складу столичного метро.

За словами Кличка, наразі тривають роботи з адаптації 2 вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року. 

Що відомо про передачу варшавських поїздів метро Києву

На початку 2023 року Київський міський голова Віталій Кличко та мер Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про співробітництво між метрополітенами обох міст. Йшлося про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро. Це та ж серія вагонів №717, які експлуатуються в українській столичній підземці.

Місту безкоштовно передали вагони російського зразка 81 серії. Перед відправкою до Києва з польських вагонів демонтували різне обладнання, яке не використовували в українському метро.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Києві відновлює роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"
У Києві відновлює роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"
Технічний збій у київському метро: не працювали комплекси самообслуговування
Технічний збій: у метро Києва тимчасово не працювали комплекси самообслуговування
Загроза ракетного удару: в Києві змінили роботу станцій метро червоної гілки через тривогу
У Києві змінювали роботу станцій метро через повітряну тривогу
Метро у Харкові
Метро у Харкові відновило роботу після блекауту: за яким графіком ходять поїзди
На початок