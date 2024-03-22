Кличко озвучив суму ремонту тунелю між станціями "Либідською" та "Деміївською"

На ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська" з міського бюджету виділили близько 400 мільйонів гривень.

Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає кореспондентка Суспільного.

За словами очільника міста, ці гроші виділили на підготовчі роботи, риття котловану та заміну проблемної ділянки тунелю. Рух синьою гілкою метро планують відновити до кінця літа.

Тимчасовий виконувач обовʼязків начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський запевнив, що будівництво поблизу станції метро "Либідська" не стало причиною зсуву ґрунту, оскільки відбувається згідно з нормами й не могло спричинити руйнації тунелю метро.

20 березня Кличко оглянув майданчик біля станції "Деміївська", де продовжується розробка ґрунту в котловані. У самому тунелі підземки, де знайшли тріщину, тривають роботи з укріплення.

За оцінкою підрядної організації, на станом на 20 березня виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Проблеми в Київському метро

У Києві 8 грудня 2023 року через терміновий ремонтом між станціями "Деміївська" та "Либідська" тимчасово перестав працювати тунель. Причиною стало присідання ґрунту, що унеможливлює рух поїздів. Також у тунелях помічали багато води. Місцева влада заявила, що ремонт триватиме приблизно пів року.

За для компенсації тимчасової відсутності метро, від станції "Либідська" до станції "Теремки" організували човникових рух поїздів.