На Рівненщині вперше організують мандрівний табір-вишкіл "Шляхами УПА", присвячений 80-й річниці бою під Гурбами. За словами організатора Олександра Денисюка, захід триватиме п'ять днів, учасники йтимуть від села Дермань до Антонівців, що на Тернопільщині.

Про це організатор та голова громадської організації "Рівненська Горинь" Олександр Денисюк розповів Суспільному.

Він зазначив, що мандрівний табір-вишкіл "Шляхами УПА" став переможцем конкурсу проєктів національно-патріотичного виховання від Міністерства молоді та спорту.

Коли буде вишкіл та яка програма

Це буде перший табір-вишкіл, повідомив Олександр Денисюк, він триватиме п'ять днів:

"Конкретних дат зараз ще немає, орієнтовно — це буде у липні. Під час мандрів організуємо спеціальні вишколи для учасників. Вони будуть пов'язані з орієнтуванням на місцевості, наданням домедичної допомоги, плаванням на байдарці. Програма буде максимально насиченою".

Хто може долучитися та які умови створять

Він зазначив, що цільова аудиторія — люди від 14 до 25 років:

"Саме з 14 років, тому що тоді вистачає сил для того, щоб мандрувати, переносити речі. Якісь переходи будуть в районі 20-30 км щодня, тобто треба мати фізичну активність".

Щоб учасники зареєструвалися на вишкіл, організатори створять електронну форму:

"Ми орієнтуємося на 50 людей, від цього розраховуємо харчування, спорядження тощо. Якщо багато охочих, то подумаємо з приводу того, щоб знайти додаткові ресурси аби долучити всіх. Як ні, то будемо планувати подібний захід пізніше".

Він додав, що проєкт співфінансує Міністерство молоді та спорту й ГО "Рівненська Горинь":

"Ми намагаємося зараз співпрацювати, щоб організувати максимально комфортні умови — із доїздом на точки старту і фінішу. Старт буде у Дермані, а фініш — Антонівцях. Якщо Дермань має трохи кращу комунікацію, щоб туди добратися, То в Антонівцях досить складно. Хочемо, щоб учасники, в першу чергу, отримали задоволення від цього табору".

Чому такий маршрут

Олександр Денисюк поділився деталями щодо маршруту:

"В нас є дві ключові точки — це село Дермань і село Антонівці, між якими буде мандрівка із зупинками, які прив'язані до тематики Гурбинського бою, від дати якого цьогоріч 80 років. В селі Антонівці розташовувався штаб УПА південь, вони фактично координували і керували боєм упівців у Гурбах. Дермань — тому, що там виходила одна з найбільших частин упівців після бою, про що є спогади. Таким чином наші учасники пройдуться тими дорогами, якими 80 років рухалися українські повстанці. Також в нас є прив'язка до видатних постатей, які пов'язані з цим боєм".

Голова організації також повідомив, що планують розробити туристичний маршрут, який зможуть використовувати всі охочі у своїй мандрівці.

Що відомо про бій під Гурбами

Бій під Гурбами — бій між військами НКВС СРСР і силами УПА, що відбувся з 21 по 25 квітня 1944 року біля урочища Гурби на межі Рівненської і Тернопільської областей. Він закінчився тактичною перемогою радянських військ та виходом з оточення українських повстанців. Після бою переможці спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли. Кількість загиблих військових і цивільних осіб точно не встановлена. Під час боїв співвідношення сил було, за різними оцінками, від 1:3 до 1:7.

Бій відбувся під час переходу частин УПА через німецько-радянські фронти. Розбиті німецькі війська вже не загрожували частинам УПА, тому найбільшу небезпеку для українських повстанців становили відділи НКВС.

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