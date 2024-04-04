Законопроєкт про мобілізацію може бути внесений на розгляд парламенту на найближчому засіданні Верховної ради.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної ради цей законопроєкт буде внесений до зали", — сказав Стефанчук.

Стефанчук також нагадав, що президент підписав ухвалений парламентом закон про зниження віку мобілізаційного призову з 27 до 25 років. Крім цього, Верховна рада ухвалила законопроєкт щодо створення електронного кабінета військовозобов'язаного та законопроєкт, який встановлює певні гарантії для військових.

"І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну.... Ще раз підкреслю, я переконаний, що у нас буде потенціал на найближчі засідання Верховної ради винести його до зали", — заявив спікер.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.